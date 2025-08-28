Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Дякую Каролю Навроцькому за проведення важливої зустрічі. Це була цінна можливість синхронізувати наші позиції напередодні великих дипломатичних подій. Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні

Володимир Зеленський також подякував польському колезі, прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Гітанасу Наусєді, президенту Естонії Алару Карісу та президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та щирі співчуття у зв’язку з російським ударом в ніч на четвер.

Ми також глибоко засмучені новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот. Наші серця з родиною та близькими загиблого. Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію