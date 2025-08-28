Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким. Зустріч відбулася напередодні великих дипломатичних подій для синхронізації позицій.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
Дякую Каролю Навроцькому за проведення важливої зустрічі. Це була цінна можливість синхронізувати наші позиції напередодні великих дипломатичних подій. Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні
Володимир Зеленський також подякував польському колезі, прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Гітанасу Наусєді, президенту Естонії Алару Карісу та президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та щирі співчуття у зв’язку з російським ударом в ніч на четвер.
Ми також глибоко засмучені новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот. Наші серця з родиною та близькими загиблого. Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію
Український лідер підкреслив, що санкції є дієвими та мають залишатися на столі. "Відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь", - зазначив він.
Нагадаємо
У четвер, 28 серпня Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем кроки для припинення вогню та підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Зеленський подякував Гутеррішу за співчуття сім'ям, що втратили близьких під час удару по Києву.
Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує25.08.25, 12:23 • 10842 перегляди