На Сумском направлении Силы обороны вытесняют врага - Президент
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил о постепенном вытеснении российских войск на Сумском направлении. На Запорожье ситуация без изменений, сохраняется опасность из-за накопления десантных сил врага.
Украинские военные на Сумском направлении потихоньку вытесняют российских оккупантов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
Детали
Сумское направление – нормально. Там мы потихоньку вытесняем врага
Также он прокомментировал ситуацию в Запорожье.
Запорожье – изменений нет. Я думаю, что там опасно из-за того, что они накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно большая. Днепр – нормальная ситуация, контролируемая
На Покровском направлении до 100 тыс. россиян, они готовят наступательные действия - Зеленский29.08.25, 15:30 • 300 просмотров
Дополнение
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что в пределах Хотинской, Юнаковской общин на Сумщине россияне продолжают свои действия с применением малых пехотных групп, однако количество атак на позиции украинских защитников уменьшилось.