12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
На Сумском направлении Силы обороны вытесняют врага - Президент

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил о постепенном вытеснении российских войск на Сумском направлении. На Запорожье ситуация без изменений, сохраняется опасность из-за накопления десантных сил врага.

На Сумском направлении Силы обороны вытесняют врага - Президент

Украинские военные на Сумском направлении потихоньку вытесняют российских оккупантов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН

Детали

Сумское направление – нормально. Там мы потихоньку вытесняем врага

 - сказал Зеленский.

 Также он прокомментировал ситуацию в Запорожье.

Запорожье – изменений нет. Я думаю, что там опасно из-за того, что они накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно большая. Днепр – нормальная ситуация, контролируемая

- заявил Зеленский. 

На Покровском направлении до 100 тыс. россиян, они готовят наступательные действия - Зеленский29.08.25, 15:30 • 300 просмотров

Дополнение 

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что в пределах Хотинской, Юнаковской общин на Сумщине россияне продолжают свои действия с применением малых пехотных групп, однако количество атак на позиции украинских защитников уменьшилось.

Анна Мурашко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Днепр
Государственная пограничная служба Украины
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье
Сумы