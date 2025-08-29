На Сумском направлении Силы обороны вытесняют врага - Президент

Украинские военные на Сумском направлении потихоньку вытесняют российских оккупантов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Также он прокомментировал ситуацию в Запорожье.

Запорожье – изменений нет. Я думаю, что там опасно из-за того, что они накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно большая. Днепр – нормальная ситуация, контролируемая