Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
12:17 • 2208 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
08:48 • 11557 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
29 серпня, 06:38 • 28590 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
29 серпня, 06:25 • 27466 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 42441 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
28 серпня, 15:40 • 65541 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 13:53 • 61585 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 142353 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 70052 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
На Сумському напрямку Сили оборони витісняють ворога - Президент

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив про поступове витіснення російських військ на Сумському напрямку. На Запоріжжі ситуація без змін, зберігається небезпека через накопичення десантних сил ворога.

На Сумському напрямку Сили оборони витісняють ворога - Президент

Українські військові на Сумському напрямку потихеньку витісняють російських окупантів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН

Деталі

Сумський напрямок – нормально. Там ми потихеньку витісняємо ворога

 - сказав Зеленський.

 Також він прокоментував ситуацію на Запоріжжі.

Запоріжжя – змін немає. Я думаю, що там небезпечно через те, що вони накопичують свої десантні сили й це угрупування в них достатньо велике. Дніпро – нормальна ситуація, контрольована

- заявив Зеленський. 

На Покровському напрямку є до 100 тис. росіян, вони готують наступальні дії - Зеленський29.08.25, 15:30 • 320 переглядiв

Доповнення 

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що в межах Хотінської, Юнаківської громад на Сумщині росіяни продовжують свої дії із застосуванням малих піхотних груп, проте кількість атак на позиції українських захисників зменшилась.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Державний кордон України
Дніпро (місто)
Державна прикордонна служба України
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя
Суми