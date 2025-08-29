На Сумському напрямку Сили оборони витісняють ворога - Президент
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив про поступове витіснення російських військ на Сумському напрямку. На Запоріжжі ситуація без змін, зберігається небезпека через накопичення десантних сил ворога.
Українські військові на Сумському напрямку потихеньку витісняють російських окупантів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Сумський напрямок – нормально. Там ми потихеньку витісняємо ворога
Також він прокоментував ситуацію на Запоріжжі.
Запоріжжя – змін немає. Я думаю, що там небезпечно через те, що вони накопичують свої десантні сили й це угрупування в них достатньо велике. Дніпро – нормальна ситуація, контрольована
На Покровському напрямку є до 100 тис. росіян, вони готують наступальні дії - Зеленський29.08.25, 15:30 • 320 переглядiв
Доповнення
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що в межах Хотінської, Юнаківської громад на Сумщині росіяни продовжують свої дії із застосуванням малих піхотних груп, проте кількість атак на позиції українських захисників зменшилась.