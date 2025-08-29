На Покровському напрямку є до 100 тис. росіян, вони готують наступальні дії - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про концентрацію до 100 тис. російських військових на Покровському напрямку, які готують наступальні дії. Він також повідомив про активні дії ЗСУ на Харківщині та Донеччині.
До 100 тис. росіян є на Покровському напрямку. Вони готують наступальні дії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Покровський напрямок – найсерйозніший сьогодні. Концентрація ворога там є. До 100 тис. є станом на ранок. Вони готують у будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо й контролюємо
Також Зеленський повідомив про ситуацію в Харківській та Донецькій областях.
Харківська й Донецька області. Там ми проводимо активні дії й там ворогу сьогодні не просто. Що стосується Куп'янська. Достатньо успішні пошукові дії відбуваються на сьогодні
Доповнення
Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за успішні далекобійні удари та повідомив, що на Донбасі українські сили підготували "хороші сюрпризи для рускіх".