На Покровському напрямку є до 100 тис. росіян, вони готують наступальні дії - Зеленський

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 178 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 1018 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 11231 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 28210 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 27150 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 42040 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 65147 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 61509 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 142213 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 70004 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
5м/с
24%
751мм
Популярнi новини
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 27876 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 25132 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 20275 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 4034 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 6370 перегляди
Публікації
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 178 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 1018 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 42040 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 65147 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 76852 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 138574 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 168382 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 170270 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 159130 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 189397 перегляди
Актуальне
Facebook
The Times
Starlink
Fox News
Ракетна система С-400

На Покровському напрямку є до 100 тис. росіян, вони готують наступальні дії - Зеленський

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент Зеленський заявив про концентрацію до 100 тис. російських військових на Покровському напрямку, які готують наступальні дії. Він також повідомив про активні дії ЗСУ на Харківщині та Донеччині.

На Покровському напрямку є до 100 тис. росіян, вони готують наступальні дії - Зеленський

До 100 тис. росіян є на Покровському напрямку. Вони готують наступальні дії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Покровський напрямок – найсерйозніший сьогодні. Концентрація ворога там є. До 100 тис. є станом на ранок. Вони готують у будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо й контролюємо

- сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив про ситуацію в Харківській та Донецькій областях.

Харківська й Донецька області. Там ми проводимо активні дії й там ворогу сьогодні не просто. Що стосується Куп'янська. Достатньо успішні пошукові дії відбуваються на сьогодні

- розповів Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за успішні далекобійні удари та повідомив, що на Донбасі українські сили підготували "хороші сюрпризи для рускіх".

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Донецька область
Харківська область
Володимир Зеленський