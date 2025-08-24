$41.220.00
Зеленський анонсував "сюрпризи" для російських сил на Донбасі

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент Зеленський подякував військовим за далекобійні удари та повідомив про "хороші сюрпризи" для росіян на Донбасі. Деталі будуть оголошені Головкомом.

Зеленський анонсував "сюрпризи" для російських сил на Донбасі

Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за успішні далекобійні удари та повідомив, що на Донбасі українські сили підготували "хороші сюрпризи для рускіх".

Про це він заявив під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, пише УНН.

В День Незалежності хотів би окремо подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах. І сьогодні у нас є я вважаю дуже дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для рускіх, я думаю Головком повідомить всі деталі

- сказав Зеленський.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Донецька область
Марк Карні
Луганська область
Збройні сили України
Канада
Володимир Зеленський
Україна