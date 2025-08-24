Зеленский анонсировал «сюрпризы» для российских сил на Донбассе
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил военных за дальнобойные удары и сообщил о «хороших сюрпризах» для россиян на Донбассе. Детали будут объявлены Главкомом.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за успешные дальнобойные удары и сообщил, что на Донбассе украинские силы подготовили "хорошие сюрпризы для русских".
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни, пишет УНН.
В День Независимости хотел бы отдельно поблагодарить наших воинов. У них есть очень хорошие результаты в дальнобойных ударах. И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень позитивные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для русских, я думаю, Главком сообщит все детали
