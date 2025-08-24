«Дружба» с Венгрией сейчас зависит от позиции Будапешта – Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда демонстрировала стремление к партнерству с Будапештом, но сейчас дальнейшее состояние этих отношений зависит исключительно от самой Венгрии.
Об этом заявил Президент Зеленский, пишет УНН.
Детали
Во время пресс-конференции глава государства ответил на вопрос журналистов относительно чувствительного вопроса — могли ли удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" повлиять на позицию венгерского премьера Виктора Орбана и его готовность снять вето на решения, важные для Украины.
Мы всегда поддерживали "дружбу" между Украиной и Венгрией, а теперь существование "дружбы" зависит от Венгрии
Президент напомнил, что Киев неоднократно демонстрировал готовность к диалогу и поиску компромиссов с соседним государством, однако любые перспективы "перезагрузки" отношений теперь лежат на плечах Будапешта.
Таким образом, украинский лидер фактически перевел мяч на поле Орбана, давая понять, что именно от решений венгерских властей зависит, останется ли "Дружба" лишь названием нефтепровода, или сможет снова стать реальным символом сотрудничества.
Дополнение
Нефтепровод "Дружба" - один из крупнейших в мире, построенный в 1960-х годах. Он поставляет российскую нефть в европейские страны, в частности в Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию.НапомнимПоставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены после ночной атаки 18 августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность по поводу новых ударов по критической инфраструктуре.
22 августа в Брянской области РФ зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод "Дружба". Предварительно, повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе Унеча.