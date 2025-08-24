$41.220.00
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
09:24 • 14934 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 15718 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 20056 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 57675 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 56354 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 31001 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54832 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34755 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 37822 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
«Дружба» с Венгрией сейчас зависит от позиции Будапешта – Зеленский

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина всегда стремилась к партнерству с Венгрией. Теперь дальнейшее состояние этих отношений зависит исключительно от самой Венгрии.

«Дружба» с Венгрией сейчас зависит от позиции Будапешта – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда демонстрировала стремление к партнерству с Будапештом, но сейчас дальнейшее состояние этих отношений зависит исключительно от самой Венгрии.

Об этом заявил Президент Зеленский, пишет УНН.

Детали

Во время пресс-конференции глава государства ответил на вопрос журналистов относительно чувствительного вопроса — могли ли удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" повлиять на позицию венгерского премьера Виктора Орбана и его готовность снять вето на решения, важные для Украины.

Мы всегда поддерживали "дружбу" между Украиной и Венгрией, а теперь существование "дружбы" зависит от Венгрии

- подчеркнул Зеленский, обыгрывая название стратегического трубопровода, который стал символом не только энергетической, но и политической зависимости.

Президент напомнил, что Киев неоднократно демонстрировал готовность к диалогу и поиску компромиссов с соседним государством, однако любые перспективы "перезагрузки" отношений теперь лежат на плечах Будапешта.

Таким образом, украинский лидер фактически перевел мяч на поле Орбана, давая понять, что именно от решений венгерских властей зависит, останется ли "Дружба" лишь названием нефтепровода, или сможет снова стать реальным символом сотрудничества.

Дополнение

Нефтепровод "Дружба" - один из крупнейших в мире, построенный в 1960-х годах. Он поставляет российскую нефть в европейские страны, в частности в Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию.НапомнимПоставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены после ночной атаки 18 августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность по поводу новых ударов по критической инфраструктуре.

22 августа в Брянской области РФ зафиксирована атака неизвестных дронов на нефтепровод "Дружба". Предварительно, повреждения получила нефтеперекачивающая станция в городе Унеча.

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Нефть
Брянская область
Петер Сийярто
Вооруженные силы Украины
Чешская Республика
Германия
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан
Беспилотный летательный аппарат
Киев
Польша