В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і застерігли Україну від повторних атак
Київ • УНН
Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" відновлено після нічної атаки 18 серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив занепокоєння щодо нових ударів по критичній інфраструктурі.
Після позавчорашньої вночі української атаки транспорт нафти в Угорщину Лінією дружби було відновлено в останні хвилини
Сіярто відмітив, що заступник міністра енергетики рф Павло Сорокін оперативно забезпечив відновлення транспортування. Водночас міністр висловив занепокоєння, аби Україна не завдала нових ударів по критичній інфраструктурі, яка, за його словами, має вирішальне значення для енергозабезпечення країни.
Ця війна - не наша війна, ми повинні залишатися осторонь від неї!!!
Нагадаємо
13 серпня стало відомо, що дрони-камікадзе української розвідки атакували нафтоперекачувальну станцію "транснефть дружба" в брянський області росії. Операція була здійснена спільно з підрозділами Сил Оборони України.
У відповідь на це МЗС Угорщини Сіярто в черговий раз звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід. Андрій Сибіга, глава української дипломатії нагадав, що саме росія, а не Україна, розпочала цю війну.