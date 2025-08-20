$41.260.08
19 серпня, 12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
19 серпня, 09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:13 • 83526 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 12:09 • 78851 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 61415 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 11:23 • 77301 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 66166 перегляди
Нафта

В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і застерігли Україну від повторних атак

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" відновлено після нічної атаки 18 серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив занепокоєння щодо нових ударів по критичній інфраструктурі.

Постачання російської нафти до Угорщини по нафтопроводу "Дружба" після нічної атаки 18 серпня вже відновлено. Це стало серйозним викликом для енергетичної безпеки країни, оскільки нафтопровід забезпечує постачання критично важливого ресурсу для промисловості та населення. Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає УНН. 

Після позавчорашньої вночі української атаки транспорт нафти в Угорщину Лінією дружби було відновлено в останні хвилини

- зазначив він.

Сіярто відмітив, що заступник міністра енергетики рф Павло Сорокін оперативно забезпечив відновлення транспортування. Водночас міністр висловив занепокоєння, аби Україна не завдала нових ударів по критичній інфраструктурі, яка, за його словами, має вирішальне значення для енергозабезпечення країни.

Ця війна - не наша війна, ми повинні залишатися осторонь від неї!!!

- наголосив Сіярто.

Нагадаємо

13 серпня стало відомо, що дрони-камікадзе української розвідки атакували нафтоперекачувальну станцію "транснефть дружба" в брянський області росії. Операція була здійснена спільно з підрозділами Сил Оборони України.

У відповідь на це МЗС Угорщини Сіярто в черговий раз звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід. Андрій Сибіга, глава української дипломатії нагадав, що саме росія, а не Україна, розпочала цю війну.

Вероніка Марченко

Політика
Нафта
Брянська область
Андрій Сибіга
Петер Сіярто
Угорщина
Україна