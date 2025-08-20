$41.260.08
19 августа, 12:26 • 51569 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 83538 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 78860 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 77309 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 48297 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 33619 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 97870 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73417 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86613 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103861 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атак

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены после ночной атаки 18 августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность по поводу новых ударов по критической инфраструктуре.

В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атак

Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после ночной атаки 18 августа уже возобновлены. Это стало серьезным вызовом для энергетической безопасности страны, поскольку нефтепровод обеспечивает поставки критически важного ресурса для промышленности и населения. Об этом сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН. 

После позавчерашней ночи украинской атаки транспорт нефти в Венгрию по Линии дружбы был восстановлен в последние минуты

- отметил он.

Сийярто отметил, что заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин оперативно обеспечил возобновление транспортировки. В то же время министр выразил обеспокоенность, чтобы Украина не нанесла новых ударов по критической инфраструктуре, которая, по его словам, имеет решающее значение для энергообеспечения страны.

Эта война - не наша война, мы должны оставаться в стороне от нее!!!

- подчеркнул Сийярто.

Напомним

13 августа стало известно, что дроны-камикадзе украинской разведки атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефть Дружба" в Брянской области России. Операция была осуществлена совместно с подразделениями Сил Обороны Украины.

В ответ на это МИД Венгрии Сийярто в очередной раз обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод. Андрей Сибига, глава украинской дипломатии напомнил, что именно Россия, а не Украина, начала эту войну.

Вероника Марченко

