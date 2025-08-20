В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атак
Киев • УНН
Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены после ночной атаки 18 августа. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность по поводу новых ударов по критической инфраструктуре.
Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после ночной атаки 18 августа уже возобновлены. Это стало серьезным вызовом для энергетической безопасности страны, поскольку нефтепровод обеспечивает поставки критически важного ресурса для промышленности и населения. Об этом сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.
После позавчерашней ночи украинской атаки транспорт нефти в Венгрию по Линии дружбы был восстановлен в последние минуты
Сийярто отметил, что заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин оперативно обеспечил возобновление транспортировки. В то же время министр выразил обеспокоенность, чтобы Украина не нанесла новых ударов по критической инфраструктуре, которая, по его словам, имеет решающее значение для энергообеспечения страны.
Эта война - не наша война, мы должны оставаться в стороне от нее!!!
Напомним
13 августа стало известно, что дроны-камикадзе украинской разведки атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефть Дружба" в Брянской области России. Операция была осуществлена совместно с подразделениями Сил Обороны Украины.
В ответ на это МИД Венгрии Сийярто в очередной раз обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод. Андрей Сибига, глава украинской дипломатии напомнил, что именно Россия, а не Украина, начала эту войну.