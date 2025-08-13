Безпілотники ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в брянський області - джерела
Київ • УНН
Дрони-камікадзе української розвідки спільно з підрозділами Сил Оборони атакували нафтоперекачувальну станцію "транснефть дружба" у брянській області. Це спричинило пожежу на ЛВДС "унеча", що є ключовим вузлом нафтопроводу.
Дрони-камікадзе української розвідки атакували нафтоперекачувальну станцію "транснефть дружба" в брянський області росії. Операція була здійснена спільно з підрозділами Сил Оборони України. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Деталі
Дрони-камікадзе воєнної розвідки атакували чергову ціль нафтогазової інфраструктури держави-агресорки. Цього разу під удар ГУР МО потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу "транснефть дружба" в місті унеча брянської області
Як повідомляють джерела у розвідці, операція була здійснена спільно з підрозділами Сил Оборони України. За інформацією з місцевих пабліків, в ніч на 13 серпня в місті унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на ЛВДС "унеча" розпочалася сильна пожежа, туди попрямували екстрені служби.
ЛВДС "унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "дружба", що належить холдингу АК "транснефтепродукт" і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції - транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.
Доповнення
російські "ЗМІ" повідомляли, що у ніч на 13 серпня невідомі БПЛА атакували нафтопереробні заводи у двох регіонах росії.
Джерела УНН повідомляли раніше, що 11 серпня безпілотники ГУР Міноборони України атакували "оренбурзький гелієвий завод" - єдине в рф підприємство, що виробляє критичний компонент для ракет.