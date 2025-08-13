$41.430.02
Ексклюзив
08:39 • 9148 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 10801 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 27167 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 22627 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 48188 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 76098 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 49659 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 88210 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 43699 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 44276 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
Безпілотники ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в брянський області - джерела

Київ • УНН

 • 2306 перегляди

Дрони-камікадзе української розвідки спільно з підрозділами Сил Оборони атакували нафтоперекачувальну станцію "транснефть дружба" у брянській області. Це спричинило пожежу на ЛВДС "унеча", що є ключовим вузлом нафтопроводу.

Безпілотники ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в брянський області - джерела

Дрони-камікадзе української розвідки атакували нафтоперекачувальну станцію "транснефть дружба" в брянський області росії. Операція була здійснена спільно з підрозділами Сил Оборони України. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Деталі

Дрони-камікадзе воєнної розвідки атакували чергову ціль нафтогазової інфраструктури держави-агресорки. Цього разу під удар ГУР МО потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу "транснефть дружба" в місті унеча брянської області

- інформує співрозмовник.

Як повідомляють джерела у розвідці, операція була здійснена спільно з підрозділами Сил Оборони України. За інформацією з місцевих пабліків, в ніч на 13 серпня в місті унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на ЛВДС "унеча" розпочалася сильна пожежа, туди попрямували екстрені служби.

ЛВДС "унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "дружба", що належить холдингу АК "транснефтепродукт" і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції - транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

Доповнення

російські "ЗМІ" повідомляли, що у ніч на 13 серпня невідомі БПЛА атакували нафтопереробні заводи у двох регіонах росії.

Джерела УНН повідомляли раніше, що 11 серпня безпілотники ГУР Міноборони України атакували "оренбурзький гелієвий завод" - єдине в рф підприємство, що виробляє критичний компонент для ракет.

Анна Мурашко

