Эксклюзив
08:39 • 3920 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 22571 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 19455 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 43606 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 72366 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 48328 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 85991 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 43218 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 43431 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 126473 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Беспилотники ГУР поразили нефтеперекачивающую станцию в брянской области - источники

Киев • УНН

 • 1896 просмотра

Дроны-камикадзе украинской разведки совместно с подразделениями Сил Обороны атаковали нефтеперекачивающую станцию "транснефть дружба" в брянской области. Это привело к пожару на ЛПДС "унеча", являющейся ключевым узлом нефтепровода.

Беспилотники ГУР поразили нефтеперекачивающую станцию в брянской области - источники

Дроны-камикадзе украинской разведки атаковали нефтеперекачивающую станцию "транснефть дружба" в брянской области россии. Операция была осуществлена совместно с подразделениями Сил Обороны Украины. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Дроны-камикадзе военной разведки атаковали очередную цель нефтегазовой инфраструктуры государства-агрессора. На этот раз под удар ГУР МО попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "транснефть дружба" в городе унеча брянской области

- информирует собеседник.

Как сообщают источники в разведке, операция была осуществлена совместно с подразделениями Сил Обороны Украины. По информации из местных пабликов, в ночь на 13 августа в городе унеча и районе прозвучала серия взрывов, после чего на ЛВДС "унеча" начался сильный пожар, туда направились экстренные службы.

ЛВДС "унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "дружба", принадлежащей холдингу АК "транснефтепродукт" и задействованной в обеспечении ВПК страны-агрессора. Основная функция станции - транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 9 тыс. км.

Дополнение

российские "СМИ" сообщали, что в ночь на 13 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в двух регионах россии.

Источники УНН сообщали ранее, что 11 августа беспилотники ГУР Минобороны Украины атаковали "оренбургский гелиевый завод" - единственное в рф предприятие, производящее критический компонент для ракет.

Анна Мурашко

