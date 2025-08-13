Беспилотники ГУР поразили нефтеперекачивающую станцию в брянской области - источники

Дроны-камикадзе украинской разведки атаковали нефтеперекачивающую станцию "транснефть дружба" в брянской области россии. Операция была осуществлена совместно с подразделениями Сил Обороны Украины. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Дроны-камикадзе военной разведки атаковали очередную цель нефтегазовой инфраструктуры государства-агрессора. На этот раз под удар ГУР МО попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "транснефть дружба" в городе унеча брянской области - информирует собеседник.

Как сообщают источники в разведке, операция была осуществлена совместно с подразделениями Сил Обороны Украины. По информации из местных пабликов, в ночь на 13 августа в городе унеча и районе прозвучала серия взрывов, после чего на ЛВДС "унеча" начался сильный пожар, туда направились экстренные службы.

ЛВДС "унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "дружба", принадлежащей холдингу АК "транснефтепродукт" и задействованной в обеспечении ВПК страны-агрессора. Основная функция станции - транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 9 тыс. км.

Дополнение

российские "СМИ" сообщали, что в ночь на 13 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в двух регионах россии.

Источники УНН сообщали ранее, что 11 августа беспилотники ГУР Минобороны Украины атаковали "оренбургский гелиевый завод" - единственное в рф предприятие, производящее критический компонент для ракет.