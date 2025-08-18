Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідає

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в черговий раз звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід. Андрій Сибіга, глава української дипломатії нагадав, що саме росія, а не Україна, розпочала цю війну.

Передає УНН із посиланням на сторінки Сіярто та Сибіги у мережі Х.

"Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, перекривши постачання. Цей останній удар по нашій енергетичній безпеці є обурливим і неприйнятним!" - повідомив сьогодні Сіярто.

Він також заявив:

Це не наша війна. Ми не маємо до неї жодного стосунку, і поки ми будемо при владі, Угорщина залишатиметься осторонь.

Сіярто наголосив, що буцімто "протягом 3,5 років Брюссель та Київ намагалися втягнути Угорщину у війну в Україні".

Ці неодноразові українські атаки на наше енергопостачання служать тій самій меті, - зауважив представник уряду Орбана.

В Україні відреагували на заяви Сіярто.

Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни.