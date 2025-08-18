$41.340.11
Ексклюзив
08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
18 серпня, 03:44
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво

Ексклюзив

08:34
Ексклюзив
08:34 • 12629 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку 08:23
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня

Ексклюзив

17 серпня, 07:17
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 101957 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям

Ексклюзив

15 серпня, 11:14
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 387880 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідає

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що веде до Угорщини. Глава української дипломатії Андрій Сибіга нагадав, що Росія розпочала війну.

Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідає

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в черговий раз звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід. Андрій Сибіга, глава української дипломатії нагадав, що саме росія, а не Україна, розпочала цю війну.

Передає УНН із посиланням на сторінки Сіярто та Сибіги у мережі Х.

Деталі

"Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, перекривши постачання. Цей останній удар по нашій енергетичній безпеці є обурливим і неприйнятним!" - повідомив сьогодні Сіярто.

 Він також заявив: 

Це не наша війна. Ми не маємо до неї жодного стосунку, і поки ми будемо при владі, Угорщина залишатиметься осторонь.

Сіярто наголосив, що буцімто "протягом 3,5 років Брюссель та Київ намагалися втягнути Угорщину у війну в Україні".

Ці неодноразові українські атаки на наше енергопостачання служать тій самій меті, - зауважив представник уряду Орбана. 

В Україні відреагували на заяви Сіярто.

Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. 

- такий пост опубліковано на сторінці Андрія Сибіги, глави МЗС України.

Міністр закордонних справ також підркеслив у відповіді представнику угорського уряду:

Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві.

- заявив український міністр. 

Нагадаємо

УНН передавав, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в брянській області росії. Він закликав Україну не ставити під загрозу енергопостачання Угорщини.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
