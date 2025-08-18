Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідає
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що веде до Угорщини. Глава української дипломатії Андрій Сибіга нагадав, що Росія розпочала війну.
Передає УНН із посиланням на сторінки Сіярто та Сибіги у мережі Х.
Деталі
"Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, перекривши постачання. Цей останній удар по нашій енергетичній безпеці є обурливим і неприйнятним!" - повідомив сьогодні Сіярто.
Він також заявив:
Це не наша війна. Ми не маємо до неї жодного стосунку, і поки ми будемо при владі, Угорщина залишатиметься осторонь.
Сіярто наголосив, що буцімто "протягом 3,5 років Брюссель та Київ намагалися втягнути Угорщину у війну в Україні".
Ці неодноразові українські атаки на наше енергопостачання служать тій самій меті, - зауважив представник уряду Орбана.
В Україні відреагували на заяви Сіярто.
Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни.
Міністр закордонних справ також підркеслив у відповіді представнику угорського уряду:
Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві.
Нагадаємо
УНН передавав, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в брянській області росії. Він закликав Україну не ставити під загрозу енергопостачання Угорщини.