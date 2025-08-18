Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечает
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, ведущий в Венгрию. Глава украинской дипломатии Андрей Сибига напомнил, что Россия начала войну.
Передает УНН со ссылкой на страницы Сийярто и Сибиги в сети Х.
Детали
"Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, перекрыв поставки. Этот последний удар по нашей энергетической безопасности является возмутительным и неприемлемым!" - сообщил сегодня Сийярто.
Он также заявил:
Это не наша война. Мы не имеем к ней никакого отношения, и пока мы будем у власти, Венгрия будет оставаться в стороне.
Сийярто подчеркнул, что якобы "в течение 3,5 лет Брюссель и Киев пытались втянуть Венгрию в войну в Украине".
Эти неоднократные украинские атаки на наше энергоснабжение служат той же цели, - отметил представитель правительства Орбана.
В Украине отреагировали на заявления Сийярто.
Петр, именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать. Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны.
Министр иностранных дел также подчеркнул в ответе представителю венгерского правительства:
Теперь вы можете отправлять свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве.
Напомним
УНН передавал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. Он призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.