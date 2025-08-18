Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечает

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод. Андрей Сибига, глава украинской дипломатии, напомнил, что именно Россия, а не Украина, начала эту войну.

Передает УНН со ссылкой на страницы Сийярто и Сибиги в сети Х.

"Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, перекрыв поставки. Этот последний удар по нашей энергетической безопасности является возмутительным и неприемлемым!" - сообщил сегодня Сийярто.

Он также заявил:

Это не наша война. Мы не имеем к ней никакого отношения, и пока мы будем у власти, Венгрия будет оставаться в стороне.

Сийярто подчеркнул, что якобы "в течение 3,5 лет Брюссель и Киев пытались втянуть Венгрию в войну в Украине".

Эти неоднократные украинские атаки на наше энергоснабжение служат той же цели, - отметил представитель правительства Орбана.

В Украине отреагировали на заявления Сийярто.

Петр, именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать. Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны.