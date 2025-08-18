$41.340.11
Эксклюзив
08:34 • 12231 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 15929 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 16382 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 36345 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 54459 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 101638 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 143704 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90623 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87848 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68184 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
КАБ-500
Financial Times
9К720 Искандер

Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечает

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, ведущий в Венгрию. Глава украинской дипломатии Андрей Сибига напомнил, что Россия начала войну.

Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечает

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод. Андрей Сибига, глава украинской дипломатии, напомнил, что именно Россия, а не Украина, начала эту войну.

Передает УНН со ссылкой на страницы Сийярто и Сибиги в сети Х.

Детали

"Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, перекрыв поставки. Этот последний удар по нашей энергетической безопасности является возмутительным и неприемлемым!" - сообщил сегодня Сийярто.

Он также заявил:

Это не наша война. Мы не имеем к ней никакого отношения, и пока мы будем у власти, Венгрия будет оставаться в стороне.

Сийярто подчеркнул, что якобы "в течение 3,5 лет Брюссель и Киев пытались втянуть Венгрию в войну в Украине".

Эти неоднократные украинские атаки на наше энергоснабжение служат той же цели, - отметил представитель правительства Орбана.

В Украине отреагировали на заявления Сийярто.

Петр, именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать. Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны.

- такой пост опубликован на странице Андрея Сибиги, главы МИД Украины.

Министр иностранных дел также подчеркнул в ответе представителю венгерского правительства:

Теперь вы можете отправлять свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве.

- заявил украинский министр.

Напомним

УНН передавал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. Он призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
X Corp.
Нефть
Брянская область
Андрей Сибига
Петер Сийярто
Министерство иностранных дел Украины
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан