Угорщина звинувачує Україну в атаці на "важливий" нафтопровід "Дружба"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в брянській області росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис угорського дипломата у Facebook.
Деталі
За словами Сійярто, Угорщина нині є постачальником електроенергії номер один для України, "без нас українська енергетична безпека стала б дуже нестабільною".
Особливо засмучує в цьому сенсі нова атака України на трубопровід "Дружба", який постачає Угорщині нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни
Він від імені своєї країни він "наполегливо" закликав Україну не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини та "припинити атакувати шляхи доставки енергії до Угорщини під час війни, до якої ми, угорці, не маємо жодного відношення".
Контекст
Напередодні УНН із посиланням на власні джерела повідомляв, що дрони-камікадзе української розвідки атакували нафтоперекачувальну станцію "транснефть дружба" в брянський області росії. Операція була здійснена спільно з підрозділами Сил оборони України.
Нагадаємо
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна зупинила вступ України до Європейського Союзу. За його словами, вступ України до ЄС неминуче "втягне" Угорщину у війну з росією.
