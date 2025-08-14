$41.430.02
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57 • 16904 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 25419 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 28517 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 33622 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 71946 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 75081 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 142405 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65338 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 118800 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Угорщина звинувачує Україну в атаці на "важливий" нафтопровід "Дружба"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в брянській області росії. Він закликав Україну не ставити під загрозу енергопостачання Угорщини.

Угорщина звинувачує Україну в атаці на "важливий" нафтопровід "Дружба"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в брянській області росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис угорського дипломата у Facebook.

Деталі

За словами Сійярто, Угорщина нині є постачальником електроенергії номер один для України, "без нас українська енергетична безпека стала б дуже нестабільною".

Особливо засмучує в цьому сенсі нова атака України на трубопровід "Дружба", який постачає Угорщині нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни

- написав Сійярто.

Він від імені своєї країни він "наполегливо" закликав Україну не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини та "припинити атакувати шляхи доставки енергії до Угорщини під час війни, до якої ми, угорці, не маємо жодного відношення".

Контекст

Напередодні УНН із посиланням на власні джерела повідомляв, що дрони-камікадзе української розвідки атакували нафтоперекачувальну станцію "транснефть дружба" в брянський області росії. Операція була здійснена спільно з підрозділами Сил оборони України.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна зупинила вступ України до Європейського Союзу. За його словами, вступ України до ЄС неминуче "втягне" Угорщину у війну з росією.

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Угорщина
Україна