Угорщина звинувачує Україну в атаці на "важливий" нафтопровід "Дружба"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в брянській області росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис угорського дипломата у Facebook.

За словами Сійярто, Угорщина нині є постачальником електроенергії номер один для України, "без нас українська енергетична безпека стала б дуже нестабільною".

Особливо засмучує в цьому сенсі нова атака України на трубопровід "Дружба", який постачає Угорщині нафту і відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни