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Угорщина заблокувала вступ України до ЄС, заявив прем'єр Віктор Орбан

Київ • УНН

 • 1592 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна зупинила вступ України до Європейського Союзу. За його словами, членство України в ЄС втягнуло б Угорщину у війну та зруйнувало б її.

Угорщина заблокувала вступ України до ЄС, заявив прем'єр Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна зупинила вступ України в Європейський Союз. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telex.

Деталі

За словами Орбана, угорці "розуміють українців та бачить їхню героїчну боротьбу". Разом з тим, Будапешт хоче допомагати Києву, але "так, щоб при цьому не знищити себе".

На думку прем’єр-міністра, членство України в ЄС означало б, що Угорщина "зруйнує сама себе".

Ми миттєво втягнулися б у війну з росією і принесли б її на територію ЄС, а отже – й на територію Угорщини

– заявив Орбан.

Також він додав, що Україна "має невизначені кордони", чим поставив під сумнів територіальну цілісність нашої держави.

Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в інших країнах колишнього радянського блоку. Саме тому їх спершу приймали в НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. І лише потім ЄС приймав інші відповідні країни

– заявив голова уряду Угорщини.

Нагадаємо

Угорський уряд провів опитування Voks2025, за результатами якого нібито 95% населення виступило проти вступу України до Європейського Союзу. При цьому Voks2025 — не референдум, а консультативне голосування, яке не має юридичної сили й може використовуватись лише як політичний інструмент.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Європейський Союз
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан
Tesla
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