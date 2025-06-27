Венгрия заблокировала вступление Украины в ЕС, заявил премьер Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telex.

Детали

По словам Орбана, венгры "понимают украинцев и видят их героическую борьбу". Вместе с тем, Будапешт хочет помогать Киеву, но "так, чтобы при этом не уничтожить себя".

По мнению премьер-министра, членство Украины в ЕС означало бы, что Венгрия "разрушит сама себя".

Мы мгновенно втянулись бы в войну с россией и принесли бы ее на территорию ЕС, а следовательно – и на территорию Венгрии – заявил Орбан.

Также он добавил, что Украина "имеет неопределенные границы", чем поставил под сомнение территориальную целостность нашего государства.

Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. Эта опасность существовала и в других странах бывшего советского блока. Именно поэтому их сначала принимали в НАТО, потому что НАТО могло гарантировать эти границы. И только потом ЕС принимал другие соответствующие страны – заявил глава правительства Венгрии.

Напомним

Венгерское правительство провело опрос Voks2025, по результатам которого якобы 95% населения выступило против вступления Украины в Европейский Союз. При этом Voks2025 — не референдум, а консультативное голосование, которое не имеет юридической силы и может использоваться только как политический инструмент.