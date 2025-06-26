"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС

В Угорщині нібито 95% населення проти вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати опитування Voks2025.

Деталі

В уряді Віктора Орбана заявили, що у голосуванні взяли участь 2 мільйони 284 тисячі угорців.

При цьому варто зазначити, що Voks2025 — не референдум, а консультативне голосування, яке не має юридичної сили й може використовуватись лише як політичний інструмент.

Довідка

Так зване загальнонаціональне опитування Voks 2025 ініціював прем'єр-міністр Віктор Орбан, заявляючи, що просто хоче дізнатися думку населення щодо єдиного запитання "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" Воно тривало в Угорщині з 14 квітня по 20 червня.

Також УНН повідомляв, що Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. У свою чергу радник прем’єр-міністра Угорщини заявив, що підтримка України коштуватиме країні 100 млрд доларів на рік.

У міністерстві закордонних справ України звинуватили уряд Угорщини в антиукраїнській істерії та маніпуляціях щодо членства України в ЄС. Там назвали кампанію "VOKS2025" дезінформацією.

Нагадаємо

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму премʼєр-міністра Віктора Орбана щодо вступу України до Євросоюзу.