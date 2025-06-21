Лідер угорської опозиції заявив про "повний провал" референдуму Орбана щодо вступу України в ЄС

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму премʼєр-міністра Віктора Орбана щодо вступу України до Євросоюзу. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

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Політик охарактеризував цю кампанію як пропагандистську та заявив, що вона "зазнала повного провалу". За його словами, в опитуванні, яке тривало з квітня до 20 червня, взяли участь не більше ніж 600 000 осіб.

Це найнижча цифра за всю "славну" історію Національних консультацій. І цього вдалося досягти лише після кількох місяців тотальної мобілізації та спалення десятків мільярдів державних грошей. Повний провал - заявив Мадяр.

Він підкреслив, що за 2,5 місяця голосування не було жодних організованих відкритих зустрічей, натомість – "лише мільярди державних грошей, підбурювальна реклама та плакати".

Все просто. Тому що неспроможна, корумпована влада не переймається реальними проблемами людей і не наважується дивитися людям в очі. Вони тільки листуються з ними - написав він.

Мадяр наголосив: уряд Орбана витратив 10 млрд форинтів (близько $28,6 тис.) на референдум, коли їх, як він зазначив, можна було спрямувати на залізниці, лікарні, сектор охорони здоровʼя.

Кумедно, як пропаганда намагається зробити фейкову цифру у 2 мільйони, яку вони озвучують, правдивою, кажучи, що нотаріус засвідчить результат. Що саме? Анонімні бюлетені, які може заповнити будь-хто, чи онлайн "голосування", за яке може проголосувати будь-хто і в будь-якій кількості? - додав політик, коментуючи оголошену Орбаном цифру повернутих бюлетенів.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що буде проти вступу України в ЄС, виправдовуючи це захистом угорських інтересів. Він вважає, що це зашкодить європейським сім'ям.