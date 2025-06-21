Лідер угорської опозиції заявив про "повний провал" референдуму Орбана щодо вступу України в ЄС
Київ • УНН
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму Віктора Орбана щодо вступу України до ЄС. Опитування тривало з квітня до 20 червня, в ньому взяли участь не більше 600 тисяч осіб, що є найнижчим показником в історії Національних консультацій.
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму премʼєр-міністра Віктора Орбана щодо вступу України до Євросоюзу. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.
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Політик охарактеризував цю кампанію як пропагандистську та заявив, що вона "зазнала повного провалу". За його словами, в опитуванні, яке тривало з квітня до 20 червня, взяли участь не більше ніж 600 000 осіб.
Це найнижча цифра за всю "славну" історію Національних консультацій. І цього вдалося досягти лише після кількох місяців тотальної мобілізації та спалення десятків мільярдів державних грошей. Повний провал
Він підкреслив, що за 2,5 місяця голосування не було жодних організованих відкритих зустрічей, натомість – "лише мільярди державних грошей, підбурювальна реклама та плакати".
Все просто. Тому що неспроможна, корумпована влада не переймається реальними проблемами людей і не наважується дивитися людям в очі. Вони тільки листуються з ними
Мадяр наголосив: уряд Орбана витратив 10 млрд форинтів (близько $28,6 тис.) на референдум, коли їх, як він зазначив, можна було спрямувати на залізниці, лікарні, сектор охорони здоровʼя.
Кумедно, як пропаганда намагається зробити фейкову цифру у 2 мільйони, яку вони озвучують, правдивою, кажучи, що нотаріус засвідчить результат. Що саме? Анонімні бюлетені, які може заповнити будь-хто, чи онлайн "голосування", за яке може проголосувати будь-хто і в будь-якій кількості?
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що буде проти вступу України в ЄС, виправдовуючи це захистом угорських інтересів. Він вважає, що це зашкодить європейським сім'ям.