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Лидер венгерской оппозиции заявил о "полном провале" референдума Орбана по вступлению Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил о "полном провале" референдума Виктора Орбана по вступлению Украины в ЕС. Опрос длился с апреля до 20 июня, в нем приняли участие не более 600 тысяч человек, что является самым низким показателем в истории Национальных консультаций.

Лидер венгерской оппозиции заявил о "полном провале" референдума Орбана по вступлению Украины в ЕС

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о "полном провале" референдума премьер-министра Виктора Орбана относительно вступления Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

Политик охарактеризовал эту кампанию как пропагандистскую и заявил, что она "потерпела полный провал". По его словам, в опросе, который длился с апреля по 20 июня, приняли участие не более 600 000 человек.

Это самая низкая цифра за всю "славную" историю Национальных консультаций. И этого удалось добиться только после нескольких месяцев тотальной мобилизации и сожжения десятков миллиардов государственных денег. Полный провал

- заявил Мадьяр.

Он подчеркнул, что за 2,5 месяца голосования не было никаких организованных открытых встреч, вместо этого –  "только миллиарды государственных денег, подстрекательская реклама и плакаты".

Все просто. Потому что недееспособная, коррумпированная власть не занимается реальными проблемами людей и не осмеливается смотреть людям в глаза. Они только переписываются с ними

- написал он.

Мадьяр подчеркнул: правительство Орбана потратило 10 млрд форинтов (около $28,6 тыс.) на референдум, когда их, как он отметил, можно было направить на железные дороги, больницы, сектор здравоохранения.

Забавно, как пропаганда пытается сделать фейковую цифру в 2 миллиона, которую они озвучивают, правдивой, говоря, что нотариус засвидетельствует результат. Что именно? Анонимные бюллетени, которые может заполнить кто угодно, или онлайн "голосование", за которое может проголосовать кто угодно и в любом количестве?

- добавил политик, комментируя объявленную Орбаном цифру возвращенных бюллетеней.

Напомним

Премьер-министр Венгрии заявлял, что будет против вступления Украины в ЕС, оправдывая это защитой венгерских интересов. Он считает, что это навредит европейским семьям.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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