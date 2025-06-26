"Референдум" VOKS2025 Виктора Орбана: стало известно, сколько венгров против членства Украины в ЕС

В Венгрии якобы 95% населения против вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты опроса Voks2025.

Детали

В правительстве Виктора Орбана заявили, что в голосовании приняли участие 2 миллиона 284 тысячи венгров.

При этом стоит отметить, что Voks2025 — не референдум, а консультативное голосование, которое не имеет юридической силы и может использоваться только как политический инструмент.

Справка

Так называемый общенациональный опрос Voks 2025 инициировал премьер-министр Виктор Орбан, заявляя, что просто хочет узнать мнение населения по единственному вопросу "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?" Он продолжался в Венгрии с 14 апреля по 20 июня.

Также УНН сообщал, что Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. В свою очередь советник премьер-министра Венгрии заявил, что поддержка Украины будет стоить стране 100 млрд долларов в год.

В министерстве иностранных дел Украины обвинили правительство Венгрии в антиукраинской истерии и манипуляциях относительно членства Украины в ЕС. Там назвали кампанию "VOKS2025" дезинформацией.

Напомним

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о "полном провале" референдума премьер-министра Виктора Орбана по вступлению Украины в Евросоюз.