Антиукраїнська істерія: в МЗС прокоментували угорські "консультації" щодо вступу України в ЄС
Київ • УНН
МЗС України звинувачує уряд Угорщини в антиукраїнській істерії та маніпуляціях щодо членства України в ЄС, називаючи кампанію "VOKS2025" дезінформацією. У Києві переконані, що вступ України до ЄС в інтересах Угорщини, попри агресивну риторику угорської влади.
Уряд Угорщини займається антиукраїнською істерією та маніпулює фактами про членство України в ЄС. Про це йдеться коментарі Міністерства закордонних справ України (МЗС) щодо так званих "національних консультацій VOKS2025 щодо вступу України до Європейського Союзу", які були ініційовані урядом і тривали з 14 квітня по 20 червня, повідомляє УНН.
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В МЗС зазначили, що поважають тих угорців, які взяли в участь у "консультаціях", включно з тими, "хто має думку, яка не збігається з нашою", і готові чути їхні застереження та розʼяснювати позицію України.
Офіційні результати консультацій досі не опубліковані. Проте важко сумніватися у загальній маніпулятивній меті цієї акції угорського уряду, яка не має нічого спільного з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення
Там вважають, що угорський уряд доклав максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат, при цьому "консультації" супроводжувало агресивне нагнітання безпідставної ненависті до всього, що пов'язане з Україною, і така інформаційна кампанія триває вже багато місяців.
Угорські посадовці вигадують неіснуючі загрози з боку України для безпідставного залякування угорських громадян. Справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога. Переконані, що абсолютна більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю примітивну маніпуляцію
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У відомстві важають угорський народ дружнім і вдячні всім угорцям, які щиро підтримують Україну та українців протягом повномасштабної війни.
"Упевнені, що більшість угорського суспільства чудово розуміє, що Україна та українці не є їхніми ворогами. Переконані, що вступ України до Європейського Союзу - в стратегічних інтересах самої Угорщини. Він забезпечить як стабільність в регіоні загалом, так і захист і благополуччя для всіх громадян України, включно з членами угорської національної меншини", - резюмували в МЗС.
Контекст
У квітні під час угорського опитування VOKS 2025 прем'єр-міністр країни Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. У свою чергу радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме країні 100 млрд доларів на рік.
Днями лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму премʼєр-міністра Віктора Орбана щодо вступу України до Євросоюзу.
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