Антиукраїнська істерія: в МЗС прокоментували угорські "консультації" щодо вступу України в ЄС

Уряд Угорщини займається антиукраїнською істерією та маніпулює фактами про членство України в ЄС. Про це йдеться коментарі Міністерства закордонних справ України (МЗС) щодо так званих "національних консультацій VOKS2025 щодо вступу України до Європейського Союзу", які були ініційовані урядом і тривали з 14 квітня по 20 червня, повідомляє УНН.

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В МЗС зазначили, що поважають тих угорців, які взяли в участь у "консультаціях", включно з тими, "хто має думку, яка не збігається з нашою", і готові чути їхні застереження та розʼяснювати позицію України.

Офіційні результати консультацій досі не опубліковані. Проте важко сумніватися у загальній маніпулятивній меті цієї акції угорського уряду, яка не має нічого спільного з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення - вказали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Там вважають, що угорський уряд доклав максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат, при цьому "консультації" супроводжувало агресивне нагнітання безпідставної ненависті до всього, що пов'язане з Україною, і така інформаційна кампанія триває вже багато місяців.

Угорські посадовці вигадують неіснуючі загрози з боку України для безпідставного залякування угорських громадян. Справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога. Переконані, що абсолютна більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю примітивну маніпуляцію - заявили в МЗС.

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У відомстві важають угорський народ дружнім і вдячні всім угорцям, які щиро підтримують Україну та українців протягом повномасштабної війни.

"Упевнені, що більшість угорського суспільства чудово розуміє, що Україна та українці не є їхніми ворогами. Переконані, що вступ України до Європейського Союзу - в стратегічних інтересах самої Угорщини. Він забезпечить як стабільність в регіоні загалом, так і захист і благополуччя для всіх громадян України, включно з членами угорської національної меншини", - резюмували в МЗС.

Контекст

У квітні під час угорського опитування VOKS 2025 прем'єр-міністр країни Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. У свою чергу радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме країні 100 млрд доларів на рік.

Днями лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму премʼєр-міністра Віктора Орбана щодо вступу України до Євросоюзу.

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