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Сійярто: Угорщина протистоятиме плану фон дер Ляєн та Зеленського, який загрожує економіці ЄС

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Петер Сійярто заявив, що Будапешт використає всі засоби, щоб зупинити ініціативу фон дер Ляєн і Зеленського щодо енергетичних санкцій, які можуть зашкодити економіці ЄС.

Сійярто: Угорщина протистоятиме плану фон дер Ляєн та Зеленського, який загрожує економіці ЄС

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт використає всі можливі засоби, аби зупинити ініціативу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента України Володимира Зеленського щодо нових енергетичних санкцій проти росії, які, на його думку, можуть завдати серйозної шкоди економікам Центральної Європи та всього ЄС. Про це повідомляє MTI, пише УНН.

Деталі

Уряд використає всі засоби, щоб запобігти плану фон дер Ляєн-Зеленського, який зруйнує економіку країн Центральної Європи, але також завдасть чергового удару по європейській економіці в цілому

- заявив міністр закордонних справ і торгівлі в програмі недільної газети на Kossuth Radio.

Його заява прозвучала у відповідь на запитання про засідання Енергетичної ради Європейського Союзу в Люксембурзі в понеділок, на якому також обговорюватиметься заборона на закупівлю російської енергії.

Петер Сійярто сказав, що в Європі природний газ вже коштує вдвічі-втричі дорожче, ніж, наприклад, у Сполучених Штатах, але ціна на електроенергію також у чотири-п'ять разів вища, ніж економічні суб'єкти платять за неї в Китаї.

Надзвичайне зниження конкурентоспроможності європейської економіки в останні роки значною мірою було пов'язане з тим, що ціни на енергоносії в Європі "практично різко зросли через провальну політику Брюсселя, через політику санкцій

- додав він.

Міністр сказав, що з початку війни в Україні українці намагаються домогтися від ЄС санкцій також і щодо енергоносіїв. Він сказав, що Зеленський вже три роки безперервно намагається домогтися заборони ЄС на закупівлю природного газу, нафти та ядерного палива з росії.

За його словами, Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, яка останніми роками "завдала надзвичайної шкоди Європейському Союзу", зараз рішуче підтримує президента України Володимира Зеленського, ніж будь-коли раніше, а Брюссель рішуче підтримує Україну, ніж будь-коли раніше. Одним з елементів цього є те, що вони хочуть, щоб угорський народ, серед інших, заплатив ціну за подальшу підтримку України, зазначив він.

Фіцо вимагає відкласти санкції ЄС, доки не вирішиться питання російського газу15.06.25, 16:03 • 2518 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Петер Сіярто
Європейська комісія
Європейський Союз
Китайська Народна Республіка
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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