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Сийярто: Венгрия будет противостоять плану фон дер Ляйен и Зеленского, который угрожает экономике ЕС

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Петер Сийярто заявил, что Будапешт использует все средства, чтобы остановить инициативу фон дер Ляйен и Зеленского по энергетическим санкциям, которые могут навредить экономике ЕС.

Сийярто: Венгрия будет противостоять плану фон дер Ляйен и Зеленского, который угрожает экономике ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт использует все возможные средства, чтобы остановить инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского о новых энергетических санкциях против россии, которые, по его мнению, могут нанести серьезный ущерб экономикам Центральной Европы и всего ЕС. Об этом сообщает MTI, пишет УНН.

Детали

Правительство использует все средства, чтобы предотвратить план фон дер Ляйен-Зеленского, который разрушит экономику стран Центральной Европы, но также нанесет очередной удар по европейской экономике в целом

- заявил министр иностранных дел и торговли в программе воскресной газеты на Kossuth Radio.

Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о заседании Энергетического совета Европейского Союза в Люксембурге в понедельник, на котором также будет обсуждаться запрет на закупку российской энергии.

Петер Сийярто сказал, что в Европе природный газ уже стоит вдвое-втрое дороже, чем, например, в Соединенных Штатах, но цена на электроэнергию также в четыре-пять раз выше, чем экономические субъекты платят за нее в Китае.

Чрезвычайное снижение конкурентоспособности европейской экономики в последние годы в значительной степени было связано с тем, что цены на энергоносители в Европе "практически резко возросли из-за провальной политики Брюсселя, из-за политики санкций

- добавил он.

Министр сказал, что с начала войны в Украине украинцы пытаются добиться от ЕС санкций также и в отношении энергоносителей. Он сказал, что Зеленский уже три года непрерывно пытается добиться запрета ЕС на закупку природного газа, нефти и ядерного топлива из россии.

По его словам, Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, которая в последние годы "нанесла чрезвычайный ущерб Европейскому Союзу", сейчас решительно поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, чем когда-либо прежде, а Брюссель решительно поддерживает Украину, чем когда-либо прежде. Одним из элементов этого является то, что они хотят, чтобы венгерский народ, среди прочих, заплатил цену за дальнейшую поддержку Украины, отметил он.

Фицо требует отложить санкции ЕС, пока не решится вопрос российского газа15.06.25, 16:03 • 2518 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Европейский Союз
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
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