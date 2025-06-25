Антиукраинская истерия: в МИД прокомментировали венгерские "консультации" по вступлению Украины в ЕС

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
17:47 • 20487 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
17:30 • 42310 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
24 июня, 14:05 • 42497 просмотра
Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
24 июня, 12:48 • 66211 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 87850 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 112108 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 117244 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
24 июня, 07:34 • 89621 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
24 июня, 06:40 • 65825 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
24 июня, 05:31 • 68629 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
58%
748мм
Популярные новости
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 106697 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 41866 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 101204 просмотра
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 56434 просмотра
Удары по Ирану без согласия Конгресса: в США объявили резолюцию об импичменте Трампа17:02 • 29723 просмотра
публикации
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 56503 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 101274 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 106763 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 146672 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук24 июня, 08:49 • 174030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Кравченко
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Гаага
Соединённые Штаты
Днепр
Иран
Реклама
УНН Lite
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города18:18 • 14244 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 26374 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 41915 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 117906 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 195230 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Холм
F-16 Fighting Falcon
Хранитель
Facebook

Антиукраинская истерия: в МИД прокомментировали венгерские "консультации" по вступлению Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 86 просмотра

МИД Украины обвиняет правительство Венгрии в антиукраинской истерии и манипуляциях относительно членства Украины в ЕС, называя кампанию "VOKS2025" дезинформацией. В Киеве убеждены, что вступление Украины в ЕС в интересах Венгрии, несмотря на агрессивную риторику венгерских властей.

Антиукраинская истерия: в МИД прокомментировали венгерские "консультации" по вступлению Украины в ЕС

Правительство Венгрии занимается антиукраинской истерией и манипулирует фактами о членстве Украины в ЕС. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины (МИД) относительно так называемых "национальных консультаций VOKS2025 по вступлению Украины в Европейский Союз", которые были инициированы правительством и продолжались с 14 апреля по 20 июня, сообщает УНН.

Детали

В МИД отметили, что уважают тех венгров, которые приняли участие в "консультациях", включая тех, "кто имеет мнение, которое не совпадает с нашим", и готовы слышать их предостережения и разъяснять позицию Украины.

Официальные результаты консультаций до сих пор не опубликованы. Однако трудно сомневаться в общей манипулятивной цели этой акции венгерского правительства, которая не имеет ничего общего с принципами демократичности, открытости и прозрачности волеизъявления

- указали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там считают, что венгерское правительство приложило максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат, при этом "консультации" сопровождало агрессивное нагнетание безосновательной ненависти ко всему, что связано с Украиной, и такая информационная кампания продолжается уже много месяцев.

Венгерские чиновники выдумывают несуществующие угрозы со стороны Украины для безосновательного запугивания венгерских граждан. Настоящая цель этой антиукраинской истерии заключается в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на воображаемого внешнего врага. Убеждены, что абсолютное большинство граждан Венгрии способны распознать эту примитивную манипуляцию

- заявили в МИД.

Сийярто: Венгрия будет противостоять плану фон дер Ляйен и Зеленского, который угрожает экономике ЕС15.06.25, 18:41 • 5536 просмотров

В ведомстве считают венгерский народ дружественным и благодарны всем венграм, которые искренне поддерживают Украину и украинцев в течение полномасштабной войны.

"Уверены, что большинство венгерского общества прекрасно понимает, что Украина и украинцы не являются их врагами. Убеждены, что вступление Украины в Европейский Союз - в стратегических интересах самой Венгрии. Он обеспечит как стабильность в регионе в целом, так и защиту и благополучие для всех граждан Украины, включая членов венгерского национального меньшинства", - резюмировали в МИД.

Контекст

В апреле во время венгерского опроса VOKS 2025 премьер-министр страны Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. В свою очередь советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить стране 100 млрд долларов в год.

На днях лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о "полном провале" референдума премьер-министра Виктора Орбана по вступлению Украины в Евросоюз.

Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия отказываются поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против рф23.06.25, 15:09 • 2430 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9