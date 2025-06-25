Антиукраинская истерия: в МИД прокомментировали венгерские "консультации" по вступлению Украины в ЕС

Правительство Венгрии занимается антиукраинской истерией и манипулирует фактами о членстве Украины в ЕС. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины (МИД) относительно так называемых "национальных консультаций VOKS2025 по вступлению Украины в Европейский Союз", которые были инициированы правительством и продолжались с 14 апреля по 20 июня, сообщает УНН.

Детали

В МИД отметили, что уважают тех венгров, которые приняли участие в "консультациях", включая тех, "кто имеет мнение, которое не совпадает с нашим", и готовы слышать их предостережения и разъяснять позицию Украины.

Официальные результаты консультаций до сих пор не опубликованы. Однако трудно сомневаться в общей манипулятивной цели этой акции венгерского правительства, которая не имеет ничего общего с принципами демократичности, открытости и прозрачности волеизъявления - указали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там считают, что венгерское правительство приложило максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат, при этом "консультации" сопровождало агрессивное нагнетание безосновательной ненависти ко всему, что связано с Украиной, и такая информационная кампания продолжается уже много месяцев.

Венгерские чиновники выдумывают несуществующие угрозы со стороны Украины для безосновательного запугивания венгерских граждан. Настоящая цель этой антиукраинской истерии заключается в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на воображаемого внешнего врага. Убеждены, что абсолютное большинство граждан Венгрии способны распознать эту примитивную манипуляцию - заявили в МИД.

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В ведомстве считают венгерский народ дружественным и благодарны всем венграм, которые искренне поддерживают Украину и украинцев в течение полномасштабной войны.

"Уверены, что большинство венгерского общества прекрасно понимает, что Украина и украинцы не являются их врагами. Убеждены, что вступление Украины в Европейский Союз - в стратегических интересах самой Венгрии. Он обеспечит как стабильность в регионе в целом, так и защиту и благополучие для всех граждан Украины, включая членов венгерского национального меньшинства", - резюмировали в МИД.

Контекст

В апреле во время венгерского опроса VOKS 2025 премьер-министр страны Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. В свою очередь советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить стране 100 млрд долларов в год.

На днях лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о "полном провале" референдума премьер-министра Виктора Орбана по вступлению Украины в Евросоюз.

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