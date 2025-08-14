$41.430.02
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 17313 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 25915 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 28855 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 33906 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 72088 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 75175 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 142634 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65379 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 119005 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Венгрия обвиняет Украину в атаке на «важный» нефтепровод «Дружба»

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ударе по «важной распределительной станции» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России. Он призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии.

Венгрия обвиняет Украину в атаке на «важный» нефтепровод «Дружба»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение венгерского дипломата в Facebook.

Детали

По словам Сийярто, Венгрия сейчас является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, "без нас украинская энергетическая безопасность стала бы очень нестабильной".

Особенно расстраивает в этом смысле новая атака Украины на трубопровод "Дружба", который поставляет Венгрии нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны

- написал Сийярто.

Он от имени своей страны "настойчиво" призвал Украину не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии и "прекратить атаковать пути доставки энергии в Венгрию во время войны, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения".

Контекст

Накануне УНН со ссылкой на собственные источники сообщал, что дроны-камикадзе украинской разведки атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефть Дружба" в Брянской области России. Операция была осуществлена совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, вступление Украины в ЕС неизбежно "втянет" Венгрию в войну с Россией.

Венгрия впервые импортировала казахстанскую нефть морским путем через Хорватию04.08.25, 19:14 • 8598 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Венгрия
Украина