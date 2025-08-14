Венгрия обвиняет Украину в атаке на «важный» нефтепровод «Дружба»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение венгерского дипломата в Facebook.

Детали

По словам Сийярто, Венгрия сейчас является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, "без нас украинская энергетическая безопасность стала бы очень нестабильной".

Особенно расстраивает в этом смысле новая атака Украины на трубопровод "Дружба", который поставляет Венгрии нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны - написал Сийярто.

Он от имени своей страны "настойчиво" призвал Украину не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии и "прекратить атаковать пути доставки энергии в Венгрию во время войны, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения".

Контекст

Накануне УНН со ссылкой на собственные источники сообщал, что дроны-камикадзе украинской разведки атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефть Дружба" в Брянской области России. Операция была осуществлена совместно с подразделениями Сил обороны Украины.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, вступление Украины в ЕС неизбежно "втянет" Венгрию в войну с Россией.

