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Венгрия впервые импортировала казахстанскую нефть морским путем через Хорватию

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Казахстанская компания "КазМунайГаз" впервые доставила 85 000 тонн нефти в Венгрию морским путем через хорватский порт Омишаль. Нефть предназначена для Дунайского НПЗ в Сазхаломбатте, что расширяет экспорт Казахстана и диверсифицирует импорт Венгрии.

Венгрия впервые импортировала казахстанскую нефть морским путем через Хорватию

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) осуществила первую поставку нефти в Венгрию морским путем через хорватский порт. Об этом она сообщила на своем сайте, пишет УНН.

Детали

Партия казахстанской нефти объемом 85 000 тонн была доставлена на Дунайский нефтеперерабатывающий завод в городе Сазхаломбатта в рамках стратегического партнерства с венгерской MOL Group.

Транспортировка осуществлялась в два этапа: сначала казахстанский танкер "Алатау" компании "Казмортрансфлот" доставил нефть морем из российского порта Новороссийск в хорватский порт Омишаль. Оттуда груз отправился к конечному пункту назначения по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Janaf.

По результатам переговоров представителей трех компаний в Хорватии было подписано рамочное соглашение между КазМунайГазом и MOL Group относительно будущих поставок казахстанской нефти.

Этот шаг позволяет Казахстану значительно расширить географию экспорта нефти на рынки Европейского Союза, а Венгрии – диверсифицировать импорт.

Дополнение

Пропускная способность трубопровода из Хорватии составляет 14,4-16,4 млн тонн в год и превышает потребность в нефти не только Венгрии, но и соседней с ней Словакии (11,1-11,2 млн тонн). Оба нефтеперерабатывающих завода в этих странах технически способны перерабатывать нероссийскую сырую нефть, что было доказано в 2019 году, когда в нефтепровод "Дружба" попала загрязненная российская нефть.

Несмотря на наличие альтернативы, в 2024 году зависимость Венгрии от российского сырья выросла до 86% (по сравнению с 61% до полномасштабного вторжения), а Словакия остается зависимой на уровне почти 100%.

Индийская нефтяная компания приобрела 7 млн баррелей нефти из США и Ближнего Востока после паузы в закупках из РФ - Reuters04.08.25, 13:07 • 1928 просмотров

Ольга Розгон

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