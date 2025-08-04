Венгрия впервые импортировала казахстанскую нефть морским путем через Хорватию
Киев • УНН
Казахстанская компания "КазМунайГаз" впервые доставила 85 000 тонн нефти в Венгрию морским путем через хорватский порт Омишаль. Нефть предназначена для Дунайского НПЗ в Сазхаломбатте, что расширяет экспорт Казахстана и диверсифицирует импорт Венгрии.
Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) осуществила первую поставку нефти в Венгрию морским путем через хорватский порт. Об этом она сообщила на своем сайте, пишет УНН.
Детали
Партия казахстанской нефти объемом 85 000 тонн была доставлена на Дунайский нефтеперерабатывающий завод в городе Сазхаломбатта в рамках стратегического партнерства с венгерской MOL Group.
Транспортировка осуществлялась в два этапа: сначала казахстанский танкер "Алатау" компании "Казмортрансфлот" доставил нефть морем из российского порта Новороссийск в хорватский порт Омишаль. Оттуда груз отправился к конечному пункту назначения по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Janaf.
По результатам переговоров представителей трех компаний в Хорватии было подписано рамочное соглашение между КазМунайГазом и MOL Group относительно будущих поставок казахстанской нефти.
Этот шаг позволяет Казахстану значительно расширить географию экспорта нефти на рынки Европейского Союза, а Венгрии – диверсифицировать импорт.
Дополнение
Пропускная способность трубопровода из Хорватии составляет 14,4-16,4 млн тонн в год и превышает потребность в нефти не только Венгрии, но и соседней с ней Словакии (11,1-11,2 млн тонн). Оба нефтеперерабатывающих завода в этих странах технически способны перерабатывать нероссийскую сырую нефть, что было доказано в 2019 году, когда в нефтепровод "Дружба" попала загрязненная российская нефть.
Несмотря на наличие альтернативы, в 2024 году зависимость Венгрии от российского сырья выросла до 86% (по сравнению с 61% до полномасштабного вторжения), а Словакия остается зависимой на уровне почти 100%.
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