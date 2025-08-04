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Угорщина вперше імпортувала казахстанську нафту морським шляхом через Хорватію

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Казахстанська компанія "КазМунайГаз" вперше доставила 85 000 тонн нафти до Угорщини морським шляхом через хорватський порт Омишаль. Нафта призначена для Дунайського НПЗ в Сазхаломбатта, що розширює експорт Казахстану та диверсифікує імпорт Угорщини.

Угорщина вперше імпортувала казахстанську нафту морським шляхом через Хорватію

Казахстанська національна нафтогазова компанія "КазМунайГаз" (КМГ) здійснила перше постачання нафти до Угорщини морським маршрутом через хорватський порт. Про це вона повідомила на своєму, пише УНН.

Деталі

Партія казахстанської нафти обсягом 85 000 тонн була доставлена на Дунайський нафтопереробний завод в місті Сазхаломбатта в межах стратегічного партнерства з угорською MOL Group.

Транспортування здійснювалося у два етапи: спочатку казахстанський танкер "Алатау" компанії "Казмортрансфлот" доставив нафту морем з російського порту Новоросійськ до хорватського порту Омишаль. Звідти вантаж вирушив до кінцевого пункту призначення Адріатичним нафтопроводом, яким управляє хорватська компанія Janaf.

За результатами переговорів представників трьох компаній у Хорватії була підписана рамкова угода між КазМунайГазом та MOL Group щодо майбутніх постачань казахстанської нафти.

Цей крок дозволяє Казахстану значно розширити географію експорту нафти на ринки Європейського Союзу, а Угорщині – диверсифікувати імпорт.

Доповнення

Пропускна спроможність трубопроводу з Хорватії становить 14,4-16,4 млн тонн на рік і перевищує потребу в нафті не лише Угорщини, але й сусідньої з неї Словаччини (11,1-11,2 млн тонн). Обидва нафтопереробні заводи в цих країнах технічно здатні переробляти неросійську сиру нафту, що було доведено у 2019 році, коли в нафтопровід "Дружба" потрапила забруднена російська нафта.

Попри наявність альтернативи, у 2024 році залежність Угорщини від російської сировини зросла до 86% (порівняно з 61% до повномасштабного вторгнення), а Словаччина залишається залежною на рівні майже 100%.

Індійська нафтокомпанія придбала 7 млн барелів нафти з США та Близького Сходу після паузи у закупівлях з рф - Reuters04.08.25, 13:07 • 1926 переглядiв

Ольга Розгон

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