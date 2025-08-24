$41.220.00
"Дружба" з Угорщиною нині залежить від позиції Будапешту – Зеленський

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна завжди прагнула партнерства з Угорщиною. Тепер подальший стан цих відносин залежить виключно від самої Угорщини.

"Дружба" з Угорщиною нині залежить від позиції Будапешту – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди демонструвала прагнення до партнерства з Будапештом, але нині подальший стан цих відносин залежить винятково від самої Угорщини.

Про це заявив Президент Зеленський, пише УНН.

Деталі

Під час пресконференції глава держави відповів на запитання журналістів щодо чутливого питання — чи могли удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" вплинути на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана та його готовність зняти вето на рішення, важливі для України.

Ми завжди підтримували "дружбу" між Україною та Угорщиною, а тепер існування "дружби" залежить від Угорщини

- підкреслив Зеленський, обігруючи назву стратегічного трубопроводу, який став символом не лише енергетичної, а й політичної залежності.

Президент нагадав, що Київ неодноразово демонстрував готовність до діалогу та пошуку компромісів із сусідньою державою, однак будь-які перспективи "перезавантаження" відносин тепер лежать на плечах Будапешта.

Таким чином, український лідер фактично перевів м’яч на поле Орбана, даючи зрозуміти, що саме від рішень угорської влади залежить, чи залишиться "Дружба" лише назвою нафтопроводу, чи зможе знову стати реальним символом співпраці.

Доповнення

Нафтопровід "Дружба" - один із найбільших у світі, збудований у 1960-х роках. Він постачає російську нафту до європейських країн, зокрема до Німеччини, Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії.НагадаємоПостачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" відновлено після нічної атаки 18 серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив занепокоєння щодо нових ударів по критичній інфраструктурі.

22 серпня у брянській області рф зафіксовано атаку невідомих дронів на нафтопровід "Дружба". Попередньо, пошкоджень зазнала нафтоперекачувальна станція в місті унеча.

Степан Гафтко

