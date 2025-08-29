На Покровском направлении до 100 тыс. россиян, они готовят наступательные действия - Зеленский

До 100 тыс. россиян находятся на Покровском направлении. Они готовят наступательные действия. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Покровское направление – самое серьезное сегодня. Концентрация врага там есть. До 100 тыс. есть по состоянию на утро. Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем

Также Зеленский сообщил о ситуации в Харьковской и Донецкой областях.

Харьковская и Донецкая области. Там мы проводим активные действия и там врагу сегодня не просто. Что касается Купянска. Достаточно успешные поисковые действия происходят на сегодня