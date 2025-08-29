На Покровском направлении до 100 тыс. россиян, они готовят наступательные действия - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о концентрации до 100 тыс. российских военных на Покровском направлении, которые готовят наступательные действия. Он также сообщил об активных действиях ВСУ на Харьковщине и Донетчине.
До 100 тыс. россиян находятся на Покровском направлении. Они готовят наступательные действия. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
Покровское направление – самое серьезное сегодня. Концентрация врага там есть. До 100 тыс. есть по состоянию на утро. Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем
Также Зеленский сообщил о ситуации в Харьковской и Донецкой областях.
Харьковская и Донецкая области. Там мы проводим активные действия и там врагу сегодня не просто. Что касается Купянска. Достаточно успешные поисковые действия происходят на сегодня
Дополнение
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за успешные дальнобойные удары и сообщил, что на Донбассе украинские силы подготовили "хорошие сюрпризы для русских".