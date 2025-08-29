$41.260.06
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Эксклюзив
12:17 • 2262 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 11579 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 28611 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 27481 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 42456 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 65556 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 61592 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 142365 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 70055 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
На Покровском направлении до 100 тыс. россиян, они готовят наступательные действия - Зеленский

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Президент Зеленский заявил о концентрации до 100 тыс. российских военных на Покровском направлении, которые готовят наступательные действия. Он также сообщил об активных действиях ВСУ на Харьковщине и Донетчине.

На Покровском направлении до 100 тыс. россиян, они готовят наступательные действия - Зеленский

До 100 тыс. россиян находятся на Покровском направлении. Они готовят наступательные действия. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Покровское направление – самое серьезное сегодня. Концентрация врага там есть. До 100 тыс. есть по состоянию на утро. Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем

- сказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил о ситуации в Харьковской и Донецкой областях.

Харьковская и Донецкая области. Там мы проводим активные действия и там врагу сегодня не просто. Что касается Купянска. Достаточно успешные поисковые действия происходят на сегодня

- рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за успешные дальнобойные удары и сообщил, что на Донбассе украинские силы подготовили "хорошие сюрпризы для русских".

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Донецкая область
Харьковская область
Владимир Зеленский