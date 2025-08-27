На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко

В межах Хотінської, Юнаківської громад на Сумщині росіяни продовжують свої дії із застосуванням малих піхотних груп, проте кількість атак на позиції українських захисників зменшилась. На Харківщині ворог не має успіхів для того, щоб досягти просування в глиб України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Ситуація на Сумщині

Сумщина - це великий невеличкий напрямок, якщо порівняти всю протяжність кордону з росією в межах Сумщини. Загалом – це 550 км. І тільки в межах Хотінської, Юнаківської громад дії ворога із застосуванням малих піхотних груп продовжуються. Але за останній період кількість навіть атак на позиції українських захисників значно менше ніж це було раніше - розповів Демченко.

За його словами, на Сумщині вдалось стримати ворога.

Як зазначав Головнокомандувач ЗСУ раніше, на Сумщині вдалось стримати противника. Вдалось зробити все необхідне, щоб ворог зазнав поразки фактично не маючи можливості досягти бажаного, щоб просуватися в глиб території України - сказав Демченко.

Ситуація на Харківщині

Демченко розповів, де на Харківщині росіяни продовжують спроби атакувати позиції підрозділів Держприкордонслужби.

Харківщина – це в першу чергу напрямок населеного пункту Вовчанськ й напрямок населеного пункту Строївка, це зокрема, ті смуги оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, де ворог також продовжує спроби своїми піхотними групами атакувати позиції підрозділів ДПСУ - сказав Демченко.

Він повідомив, що як по Харківщині, так й по Сумщині будь-яким атакам піхотними групами передують численні обстріли.

На Харківщині ворог також не має успіхів для того, щоб досягти якогось просування в глиб території нашої країни. По лінії фронту підрозділи Держприкордонслужби, особливо на Сіверському та Краматорському напрямках, а також на Покровському напрямку щоденно відбивають штурмові дії противника. В більшості - це спроби просунутися саме піхотними групами - розповів Демченко.

