Демченко про навчання рф з білоруссю: за прогнозами, росія не зможе залучити досить велике угрупування, але розслаблятися не можна

За прогнозами прикордонників, під час спільних навчань в білорусі росія не зможе залучити туди досить великого угрупування. Проте розслаблятися не можна, зокрема, не виключаються провокації на кордоні Україною. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Демченко нагадав, що активна фаза спільних навчань росії та білорусі має відбутися з 12 по 16 вересня.

"Хочу дещо заспокоїти, зазначити, що станом на зараз по лінії кордону якихось змін в обстановці не відбувається. Власне, ми як і раніше не фіксуємо, щоб на території білорусі вже було сформоване якесь угрупування, яке б становило загрозу нашій країні, й воно знаходилося поряд нашого кордону, або ж таке формування створювалося з різних складових. Це стосується підрозділів армії білорусі, підрозділів армії рф", - сказав Демченко.

Проте він зазначив, що ризик для України під час навчань буде збільшуватися.

"Однак ці навчання, які мають відбутися, зокрема, й на території білорусі, частина з них проходитиме на території рф, ризик та загроза для нашої країни в цей час збільшуватиметься. Особливо, якщо говорити, й власне ми це відстежуємо, яку кількість своїх сил та засобів росія в кінцевому варіанті залучить на території білорусі в першу чергу", - заявив Демченко.

Демченко зауважив, що станом на зараз не відмічається, щоб росія вже перекинула в достатньо великій кількості свої сили та засоби на території білорусі.

Звісно, що вони там вже присутні, але це як правило транспортні засоби, невеличка частина бронетехніки, переважно автомобільна. По особовому складу – це також незначна кількість. Як я зазначав, активна фаза відбуватиметься у вересні, і саме в цей час очікується, якщо говорити про підрозділи армії росії, будуть залучені танки, бронетехніка й більше, ніж це є станом на зараз, особового складу. Наші прогнози, що все ж таки росія не зможе залучити туди досить великого особового угрупування - сказав Демченко.

Навчання з рф: офіцер ЗСУ не розглядає варіантів вторгнення в Україну з білорусі

Наприклад, за його словами, у 2022 році, 2023 році на території білорусі росія тримала близько 10-12 тис. особового складу.

"Під час цих навчань (у 2025 році – ред.) кількість особового складу рф в білорусі буде значно менша. Але розслаблятися не можна, необхідно робити все, щоб здобути необхідну для України інформацію щодо дій росії під час цих спільних навчань. Тому що попри,можливо, недостатню кількість для вторгнення на територію Україн, не виключені провокації або інформаційне нагнітання для того, щоб Україна відповідно реагувала й посилювала цей напрямок додатковими силами, тим самим перекидаючи сили з інших напрямків", - повідомив речник ДПСУ.

Він наголосив, що продовжується інженерне облаштування, нарощення можливостей по лінії держрубежу.

"Це в тому числі мінування найбільш загрозливих напрямків й фортифікаційні укріплення по всій протяжності кордону з білоруссю – від Волині до Чернігівщини", - додав Демченко.

Доповнення

МЗС України в контексті запланованих військових навчань на території білорусі застерегло мінськ від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до кордонів України.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може зростати ризик для України, і що наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі.

При цьому, зважаючи на можливі загрози біля кордонів, Німеччина, до прикладу, перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі.