Навчання з рф: офіцер ЗСУ не розглядає варіантів вторгнення в Україну з білорусі

Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіацію
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців
Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідки
Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Елбридж Колбі
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Крим
Київська область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
КАБ-250
МіГ-29
Долар США

Навчання з рф: офіцер ЗСУ не розглядає варіантів вторгнення в Україну з білорусі

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук не розглядає повторного вторгнення з білорусі під час спільних навчань з рф. Він вважає, що навчання спрямовані на тиск на країни Балтії та Польщу.

Навчання з рф: офіцер ЗСУ не розглядає варіантів вторгнення в Україну з білорусі

Офіцер ЗСУ не розглядає варіантів повторного вторгнення в Україну з території білорусі під час спільних навчань з росією. Про це заявив офіцер ЗСУ, політолог та волонтер Андрій Ткачук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ткачук прокоментував заяву МЗС щодо запланованих військових навчань на території білорусі.

На запитання, чи Україна зараз реально розглядає загрозу повторного вторгнення з території білорусі, Ткачук відповів: "Ні. Не той контингент, який може нам загрожувати вторгненням. Не буде вторгнення. Я не розглядаю варіантів повторного вторгнення. Ці навчання спрямовані на тиск на наших партнерів".

Ткачук зазначив, що росія вже давно веде гібридну війну проти країн НАТО.

Відповідно ці навчання є елементом гібридного тиску та провокацій, які будуть спрямовані на країни Балтії та Польщу. Ми знову можемо побачити безпілотники на їх території, можливо навіть якась техніка заїде, будуть відбуватися якісь дії на прикордонні. Це мій аналіз, того, що відбувається

- сказав Ткачук.

Контекст

МЗС України в контексті запланованих військових навчань на території білорусі застерегло мінськ від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до кордонів України.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може зростати ризик для України, і що наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі.

Проте, зважаючи на можливі загрози біля кордонів, Німеччина перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Eurofighter Typhoon
Міністерство закордонних справ України
Державна прикордонна служба України
НАТО
Збройні сили України
Німеччина
Україна
Польща