Навчання з рф: офіцер ЗСУ не розглядає варіантів вторгнення в Україну з білорусі
Київ • УНН
Офіцер ЗСУ не розглядає варіантів повторного вторгнення в Україну з території білорусі під час спільних навчань з росією. Про це заявив офіцер ЗСУ, політолог та волонтер Андрій Ткачук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Ткачук прокоментував заяву МЗС щодо запланованих військових навчань на території білорусі.
На запитання, чи Україна зараз реально розглядає загрозу повторного вторгнення з території білорусі, Ткачук відповів: "Ні. Не той контингент, який може нам загрожувати вторгненням. Не буде вторгнення. Я не розглядаю варіантів повторного вторгнення. Ці навчання спрямовані на тиск на наших партнерів".
Ткачук зазначив, що росія вже давно веде гібридну війну проти країн НАТО.
Відповідно ці навчання є елементом гібридного тиску та провокацій, які будуть спрямовані на країни Балтії та Польщу. Ми знову можемо побачити безпілотники на їх території, можливо навіть якась техніка заїде, будуть відбуватися якісь дії на прикордонні. Це мій аналіз, того, що відбувається
Контекст
МЗС України в контексті запланованих військових навчань на території білорусі застерегло мінськ від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до кордонів України.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може зростати ризик для України, і що наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі.
Проте, зважаючи на можливі загрози біля кордонів, Німеччина перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі.