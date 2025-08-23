$41.220.00
Учения с РФ: офицер ВСУ не рассматривает вариантов вторжения в Украину из Беларуси

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Офицер ВСУ Андрей Ткачук не рассматривает повторного вторжения из Беларуси во время совместных учений с РФ. Он считает, что учения направлены на давление на страны Балтии и Польшу.

Учения с РФ: офицер ВСУ не рассматривает вариантов вторжения в Украину из Беларуси

Офицер ВСУ не рассматривает вариантов повторного вторжения в Украину с территории Беларуси во время совместных учений с Россией. Об этом заявил офицер ВСУ, политолог и волонтер Андрей Ткачук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Ткачук прокомментировал заявление МИД относительно запланированных военных учений на территории Беларуси.

На вопрос, реально ли Украина сейчас рассматривает угрозу повторного вторжения с территории Беларуси, Ткачук ответил: "Нет. Не тот контингент, который может нам угрожать вторжением. Не будет вторжения. Я не рассматриваю вариантов повторного вторжения. Эти учения направлены на давление на наших партнеров".

Ткачук отметил, что Россия уже давно ведет гибридную войну против стран НАТО.

Соответственно, эти учения являются элементом гибридного давления и провокаций, которые будут направлены на страны Балтии и Польшу. Мы снова можем увидеть беспилотники на их территории, возможно, даже какая-то техника заедет, будут происходить какие-то действия на приграничье. Это мой анализ того, что происходит

- сказал Ткачук.

Контекст

МИД Украины в контексте запланированных военных учений на территории Беларуси предостерегло Минск от необдуманных провокаций и посоветовало не приближаться к границам Украины.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в период активной фазы совместных учений России с Беларусью, которые запланированы на сентябрь на территории РБ, может возрастать риск для Украины, и что сейчас не фиксируется создание ударной группировки в Беларуси.

Однако, учитывая возможные угрозы у границ, Германия перебазировала пять истребителей Eurofighter и 150 военных в Польшу.

Анна Мурашко

