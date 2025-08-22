МЗС України застерегло мінськ від небезпечних провокацій та наближення до кордонів на тлі спільних з рф навчань
Київ • УНН
МЗС України в контексті запланованих військових навчань на території білорусі застерегло мінськ від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до кордонів України. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, пише УНН.
Деталі
МЗС нагадало, що білорусь із 2022 року є співучасницею злочину агресії росії проти України, а співпраця режимів у москві та Мінську становить загрозу для всієї Європи.
Закликаємо наших партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на росію та білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози
Відомство також нагадало, що у 2021-2022 роках накопичення російських військ на кордонах України відбувалося під прикриттям спільних військових навчань росії та білорусі "Запад-2021".
Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України
Нагадаємо
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може зростати ризик для України, і що наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі.
Проте, зважаючи на можливі загрози біля кордонів, Німеччина перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі.