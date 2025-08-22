МЗС України застерегло мінськ від небезпечних провокацій та наближення до кордонів на тлі спільних з рф навчань

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 11115 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 11751 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 10628 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 12199 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 14016 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11176 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17735 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18754 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12949 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13829 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.7м/с
90%
741мм
Популярнi новини
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 15775 перегляди
Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у СевастополіPhoto22 серпня, 10:52 • 4730 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 11826 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 7818 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 8690 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 8718 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 11115 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 12199 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 14016 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 17734 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Крим
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 10629 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 7854 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 11848 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 15794 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 24336 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Нафта
Крилата ракета
Футбол

МЗС України застерегло мінськ від небезпечних провокацій та наближення до кордонів на тлі спільних з рф навчань

Київ • УНН

 • 114 перегляди

МЗС України застерегло мінськ від необдуманих провокацій. Це пов'язано із запланованими військовими навчаннями на території білорусі.

МЗС України застерегло мінськ від небезпечних провокацій та наближення до кордонів на тлі спільних з рф навчань

МЗС України в контексті запланованих військових навчань на території білорусі застерегло мінськ від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до кордонів України.  Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, пише УНН.

Деталі

МЗС нагадало, що білорусь із 2022 року є співучасницею злочину агресії росії проти України, а співпраця режимів у москві та Мінську становить загрозу для всієї Європи.

Закликаємо наших партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на росію та білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози

- йдеться у заяві.

Відомство також нагадало, що у 2021-2022 роках накопичення російських військ на кордонах України відбувалося під прикриттям спільних військових навчань росії та білорусі "Запад-2021".

Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України

- додали у МЗС.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що у період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може зростати ризик для України, і що наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі. 

Проте, зважаючи на можливі загрози біля кордонів, Німеччина перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Міністерство закордонних справ України
Збройні сили України
Європа
Україна