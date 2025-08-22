$41.220.16
Эксклюзив
15:16 • 11127 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 11763 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 10637 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 12211 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 14026 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11183 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 17746 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18762 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12950 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13830 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
МИД Украины предостерег минск от опасных провокаций и приближения к границам на фоне совместных с рф учений

Киев • УНН

 • 124 просмотра

МИД Украины предостерег минск от необдуманных провокаций. Это связано с запланированными военными учениями на территории беларуси.

МИД Украины предостерег минск от опасных провокаций и приближения к границам на фоне совместных с рф учений

МИД Украины в контексте запланированных военных учений на территории беларуси предостерег минск от необдуманных провокаций и посоветовал не приближаться к границам Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, пишет УНН.

Детали

МИД напомнил, что беларусь с 2022 года является соучастницей преступления агрессии россии против Украины, а сотрудничество режимов в москве и минске представляет угрозу для всей Европы.

Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на россию и беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы

- говорится в заявлении.

Ведомство также напомнило, что в 2021-2022 годах накопление российских войск на границах Украины происходило под прикрытием совместных военных учений россии и беларуси "Запад-2021".

Предостерегаем минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины

- добавили в МИД.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в период активной фазы совместных учений России с Беларусью, которые запланированы на сентябрь на территории РБ, может возрастать риск для Украины, и что сейчас не фиксируется создание ударной группировки в Беларуси.

Однако, учитывая возможные угрозы у границ, Германия перебазировала пять истребителей Eurofighter и 150 военных в Польшу.

Ольга Розгон

