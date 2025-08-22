МИД Украины предостерег минск от опасных провокаций и приближения к границам на фоне совместных с рф учений
Киев • УНН
МИД Украины предостерег минск от необдуманных провокаций. Это связано с запланированными военными учениями на территории беларуси.
МИД Украины в контексте запланированных военных учений на территории беларуси предостерег минск от необдуманных провокаций и посоветовал не приближаться к границам Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, пишет УНН.
Детали
МИД напомнил, что беларусь с 2022 года является соучастницей преступления агрессии россии против Украины, а сотрудничество режимов в москве и минске представляет угрозу для всей Европы.
Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на россию и беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы
Ведомство также напомнило, что в 2021-2022 годах накопление российских войск на границах Украины происходило под прикрытием совместных военных учений россии и беларуси "Запад-2021".
Предостерегаем минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины
Напомним
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в период активной фазы совместных учений России с Беларусью, которые запланированы на сентябрь на территории РБ, может возрастать риск для Украины, и что сейчас не фиксируется создание ударной группировки в Беларуси.
Однако, учитывая возможные угрозы у границ, Германия перебазировала пять истребителей Eurofighter и 150 военных в Польшу.