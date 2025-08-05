Навчання рф та білорусі: Німеччина перекинула п'ять винищувачів Eurofighter до Польщі
Київ • УНН
Німеччина перебазувала п'ять винищувачів Eurofighter та 150 військових до Польщі. Це сталося за чотири тижні до початку спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025", які заплановані на вересень.
Німеччина перебазувала п’ять винищувачів Eurofighter до Польщі. Про це повідомляє Bild, інформує УНН.
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Видання вказує, що це сталося за чотири тижні до початку спільних військових навчань росії та Білорусі "Запад-2025". Розгортання літаків заплановане на вівторок, 5 серпня.
У заяві ВПС Німеччини вказується, що це розгортання є "чітким сигналом союзницької солідарності в межах НАТО і слугує надійним засобом стримування та захисту спільного повітряного простору".
Разом із винищувачами до Польщі прибули близько 150 німецьких військовослужбовців, зокрема з ескадрильї Boelcke, а також підрозділу підтримки й полку охорони. Із 21 липня вони виконують функції так званої "Тривожної роти" – підрозділу, здатного оперативно реагувати на порушення повітряного простору
Також зазначається, що розгорнуті Eurofighter доповнять захист повітряного простору над Жешувом на південному сході Польщі, який до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони Patriot.
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Доповнення
Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які відбуватимуться у білорусі, заплановані на вересень. У них, як очікується, візьмуть участь близько 13 тисяч людей.
Також повідомлялося, що білорусь перенесе спільні з росією навчання від західних кордонів углиб країни "для зниження напруженості" у регіоні, ухвалено рішення про "зниження параметрів" навчань.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс уважно стежитиме за російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025" у білорусі, які пройдуть у вересні. За його словами, "ми вже бачимо кілька років, що є абсолютна відсутність прозорості".
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