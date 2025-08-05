Учения РФ и Беларуси: Германия перебросила пять истребителей Eurofighter в Польшу
Киев • УНН
Германия перебросила пять истребителей Eurofighter и 150 военнослужащих в Польшу. Это произошло за четыре недели до начала совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь.
Германия перебросила пять истребителей Eurofighter в Польшу. Об этом сообщает Bild, информирует УНН.
Детали
Издание указывает, что это произошло за четыре недели до начала совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025". Развертывание самолетов запланировано на вторник, 5 августа.
В заявлении ВВС Германии указывается, что это развертывание является "четким сигналом союзнической солидарности в рамках НАТО и служит надежным средством сдерживания и защиты общего воздушного пространства".
Вместе с истребителями в Польшу прибыли около 150 немецких военнослужащих, в том числе из эскадрильи Boelcke, а также подразделения поддержки и полка охраны. С 21 июля они выполняют функции так называемой "Тревожной роты" – подразделения, способного оперативно реагировать на нарушения воздушного пространства
Также отмечается, что развернутые Eurofighter дополнят защиту воздушного пространства над Жешувом на юго-востоке Польши, которую до этого обеспечивали две немецкие зенитные установки системы противовоздушной обороны Patriot.
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"28.07.25, 13:55 • 61969 просмотров
Дополнение
Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые пройдут в Беларуси, запланированы на сентябрь. В них, как ожидается, примут участие около 13 тысяч человек.
Также сообщалось, что Беларусь перенесет совместные с Россией учения от западных границ вглубь страны "для снижения напряженности" в регионе, принято решение о "снижении параметров" учений.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2025" в Беларуси, которые пройдут в сентябре. По его словам, "мы уже видим несколько лет, что есть абсолютное отсутствие прозрачности".
В Литве нашли беспилотник, залетевший с территории беларуси01.08.25, 13:53 • 3635 просмотров