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Учения РФ и Беларуси: Германия перебросила пять истребителей Eurofighter в Польшу

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Германия перебросила пять истребителей Eurofighter и 150 военнослужащих в Польшу. Это произошло за четыре недели до начала совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь.

Учения РФ и Беларуси: Германия перебросила пять истребителей Eurofighter в Польшу

Германия перебросила пять истребителей Eurofighter в Польшу. Об этом сообщает Bild, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что это произошло за четыре недели до начала совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025". Развертывание самолетов запланировано на вторник, 5 августа.

В заявлении ВВС Германии указывается, что это развертывание является "четким сигналом союзнической солидарности в рамках НАТО и служит надежным средством сдерживания и защиты общего воздушного пространства".

Вместе с истребителями в Польшу прибыли около 150 немецких военнослужащих, в том числе из эскадрильи Boelcke, а также подразделения поддержки и полка охраны. С 21 июля они выполняют функции так называемой "Тревожной роты" – подразделения, способного оперативно реагировать на нарушения воздушного пространства

– говорится в заявлении.

Также отмечается, что развернутые Eurofighter дополнят защиту воздушного пространства над Жешувом на юго-востоке Польши, которую до этого обеспечивали две немецкие зенитные установки системы противовоздушной обороны Patriot.

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Дополнение

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые пройдут в Беларуси, запланированы на сентябрь. В них, как ожидается, примут участие около 13 тысяч человек.

Также сообщалось, что Беларусь перенесет совместные с Россией учения от западных границ вглубь страны "для снижения напряженности" в регионе, принято решение о "снижении параметров" учений.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет внимательно следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2025" в Беларуси, которые пройдут в сентябре. По его словам, "мы уже видим несколько лет, что есть абсолютное отсутствие прозрачности".

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Вадим Хлюдзинский

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