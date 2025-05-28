білорусь переносить спільні з рф навчання вглиб країни для "зниження напруженості"
Київ • УНН
білорусь переносить спільні з росією навчання «запад-2025» від західних кордонів углиб країни. Це має знизити напруженість у регіоні, заявив міністр оборони білорусі.
білорусь перенесе спільні з росією навчання від західних кордонів углиб країни "для зниження напруженості" у регіоні, ухвалено рішення про "зниження параметрів" навчань. Про це заявив міністр оборони білорусі віктор хренін, якого цитують у мо рб у середу, пише УНН.
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"Ми ухвалили рішення про зниження параметрів навчання "Запад-2025" та перенесення його основних маневрів углиб території республіки білорусь від західних кордонів", - заявив хренін.
Рішення про перенесення маневрів углиб країни свідчить про "готовність до діалогу, та зниження напруженості у регіоні", стверджує міноборони білорусі.
Доповнення
Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які відбуватимуться у білорусі, заплановані на вересень. У них, як очікується, візьмуть участь близько 13 тисяч людей.
Раніше білоруський правитель олександр лукашенко заявляв, що ці навчання мають "оборонний характер". "І ні на кого ми нападати не збираємося, як дехто там думає", - говорив лукашенко.
росія “щось готує” в білорусі, прикриваючись військовими навчаннями - Зеленський 29.04.25, 17:31 • 17865 переглядiв