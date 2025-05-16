"Ми ні на кого нападати не збираємося": лукашенко про майбутні військові навчання рб з росією

Президент білорусі олександр лукашенко заявив, що військові сили рб готові до військових навчань, які, за його словами, носитимуть виключно оборонний характер. Водночас білорусь готова прийняти на своїй території російські загони та за потреби перемістити свої – на російські плацдарми. Про це пише УНН із посиланнями на білоруські ЗМІ.

До навчань ми готові. Нічого ні від кого не приховуємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці навчання наші й мають оборонний характер. І ні на кого ми нападати не збираємося, як деякі там думають. Ну, це їхня справа. Нехай думають. У нас прийнято рішення на рівні президентів з проведення навчання. З володимиром володимировичем ми обговорювали це питання - сказав лукашенко на зустрічі з міністром оборони росії.

Він також додав, що військові рб готові вилетіти до росії для проведення спільних навчань з рф та прийняти російських військових у себе.

Що стосується нашої частини, на полігонах білорусі, ми готові. Ми готові до того, щоб, куди треба, вилетіти за планом на полігони росії. Навпаки - прийняти російські війська. І провести спільні навчання нашого спільного угруповання військ, яке створено в Союзній державі. У цьому плані росія може не турбуватися. Ми дуже пристойно підготуємося. Не гірше за інші елементи - додав президент рб.

Додамо

5 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може активніше використовувати білорусь для загроз сусіднім країнам. За його словами, навесні, влітку або восени путін розміщуватиме там свої сили.

Також керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив про ризик використання навчань рф в білорусі для провокацій проти України та країн Європи. За його словами, всі готові до таких сценаріїв.