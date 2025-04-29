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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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Як проти України так і країн Європи: у РНБО заявили про ризик використання росією навчань для провокацій

Київ • УНН

 • 1722 перегляди

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив про ризик використання навчань рф в Білорусі для провокацій проти України та країн Європи. За його словами, всі готові до таких сценаріїв.

Як проти України так і країн Європи: у РНБО заявили про ризик використання росією навчань для провокацій

Ризик використання рф навчань у білорусі для прикриття з метою провокацій в прикордонні існує, як проти України так і країн Європи.  Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.  

Щодо російських навчань в білорусі - дійсно, ризик використання навчань для прикриття з метою провокацій в прикордонні існує, як проти нас так і країн Європи 

- наголосив Коваленко.

Разом з тим, за його словами, до таких сценаріїв всі готові, і за ворогом буде підвищена увага.

Сама ж росія хоче воювати протягом всього літа і до кінця цього року - про це говорить їх ВПК та накопичення резервів. Звісно ж, вони хочуть розбалансувати увагу, але їм не вдасться 

- резюмував Коваленко.

росія “щось готує” в білорусі, прикриваючись військовими навчаннями - Зеленський 29.04.25, 17:31 • 14030 переглядiв

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ Польщі оголосило про запуск нових технологій моніторингу на польсько-білоруському кордоні. Зокрема, на прикордонних з Білоруссю річках запроваджено електронні загородження.

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