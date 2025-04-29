Як проти України так і країн Європи: у РНБО заявили про ризик використання росією навчань для провокацій

Ризик використання рф навчань у білорусі для прикриття з метою провокацій в прикордонні існує, як проти України так і країн Європи. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Щодо російських навчань в білорусі - дійсно, ризик використання навчань для прикриття з метою провокацій в прикордонні існує, як проти нас так і країн Європи

Разом з тим, за його словами, до таких сценаріїв всі готові, і за ворогом буде підвищена увага.

Сама ж росія хоче воювати протягом всього літа і до кінця цього року - про це говорить їх ВПК та накопичення резервів. Звісно ж, вони хочуть розбалансувати увагу, але їм не вдасться