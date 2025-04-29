Як проти України так і країн Європи: у РНБО заявили про ризик використання росією навчань для провокацій
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив про ризик використання навчань рф в Білорусі для провокацій проти України та країн Європи. За його словами, всі готові до таких сценаріїв.
Ризик використання рф навчань у білорусі для прикриття з метою провокацій в прикордонні існує, як проти України так і країн Європи. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Щодо російських навчань в білорусі - дійсно, ризик використання навчань для прикриття з метою провокацій в прикордонні існує, як проти нас так і країн Європи
Разом з тим, за його словами, до таких сценаріїв всі готові, і за ворогом буде підвищена увага.
Сама ж росія хоче воювати протягом всього літа і до кінця цього року - про це говорить їх ВПК та накопичення резервів. Звісно ж, вони хочуть розбалансувати увагу, але їм не вдасться
росія “щось готує” в білорусі, прикриваючись військовими навчаннями - Зеленський 29.04.25, 17:31 • 14030 переглядiв
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Міністерство внутрішніх справ Польщі оголосило про запуск нових технологій моніторингу на польсько-білоруському кордоні. Зокрема, на прикордонних з Білоруссю річках запроваджено електронні загородження.