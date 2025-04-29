Как против Украины, так и стран Европы: в СНБО заявили о риске использования россией учений для провокаций
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил о риске использования учений рф в Беларуси для провокаций против Украины и стран Европы. По его словам, все готовы к таким сценариям.
Риск использования рф учений в беларуси для прикрытия с целью провокаций в приграничье существует, как против Украины так и стран Европы. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Относительно российских учений в беларуси - действительно, риск использования учений для прикрытия с целью провокаций в приграничье существует, как против нас так и стран Европы
Вместе с тем, по его словам, к таким сценариям все готовы, и за врагом будет повышенное внимание.
Сама же россия хочет воевать в течение всего лета и до конца этого года - об этом говорит их ВПК и накопление резервов. Конечно же, они хотят разбалансировать внимание, но им не удастся
россия “что-то готовит” в беларуси, прикрываясь военными учениями - Зеленский29.04.25, 17:31 • 11724 просмотра
Напомним
Министерство внутренних дел Польши объявило о запуске новых технологий мониторинга на польско-белорусской границе. В частности, на приграничных с Беларусью реках введены электронные заграждения.