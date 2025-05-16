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"Мы ни на кого нападать не собираемся": лукашенко о предстоящих военных учениях рб с россией

Киев • УНН

 • 406 просмотра

лукашенко заявил о готовности беларуси к совместным с россией военным учениям, которые якобы будут носить оборонительный характер. Зеленский предупреждает об угрозе использования беларуси россией.

"Мы ни на кого нападать не собираемся": лукашенко о предстоящих военных учениях рб с россией

Президент беларуси александр лукашенко заявил, что военные силы рб готовы к военным учениям, которые, по его словам, будут носить исключительно оборонительный характер. В то же время Беларусь готова принять на своей территории российские отряды и при необходимости переместить свои – на российские плацдармы. Об этом пишет УНН со ссылками на белорусские СМИ.

К учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С Владимиром Владимировичем мы обсуждали этот вопрос

- сказал лукашенко на встрече с министром обороны россии.

Он также добавил, что военные рб готовы вылететь в россию для проведения совместных учений с рф и принять российских военных у себя.

Что касается нашей части, на полигонах беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны россии. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Не хуже других элементов

- добавил президент рб.

Добавим

5 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может активнее использовать беларусь для угроз соседним странам. По его словам, весной, летом или осенью путин будет размещать там свои силы.

Также руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил о риске использования учений рф в беларуси для провокаций против Украины и стран Европы. По его словам, все готовы к таким сценариям.

Алена Уткина

Алена Уткина

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