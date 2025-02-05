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путін хоче втягнути білорусь у війну - Зеленський

путін хоче втягнути білорусь у війну - Зеленський

Київ • УНН

 • 38421 перегляди

Президент України попередив про можливе розміщення росією військ у білорусі для тиску на Польщу та країни Балтії. Зеленський закликав сусідні країни збільшити оборонні витрати для захисту від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може активніше використовувати білорусь для загроз сусіднім країнам. За його словами, навесні, влітку або восени путін розміщуватиме там свої сили, щоб тиснути на Польщу, Литву та інші країни, передає УНН.

Президент України зазначив, що кожна країна повинна самостійно визначати, який рівень оборонних витрат їй потрібен для власної безпеки. Він наголосив, що, зважаючи на амбіції путіна та його дії, які свідчать про небажання зупиняти війну, очевидно, що російський лідер не має наміру відмовлятися від своїх агресивних планів і продовжуватиме їх реалізовувати.

Буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений, я попереджаю про це. Абсолютно відкрито, відверто я говорю про це. Ви побачите: він провокуватиме інші країни. Може бути, Польща наступною або балтійські країни. І це не просто чергова риторика. Ви побачите: навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території білорусі. І багато європейців, може, і Сполучені Штати говоритимуть: "А, це залякування". Це залякування Польщі, залякування Литви, залякування інших балтійських наших партнерів. Але ви побачите: він буде робити все, щоб втягнути їх 

- сказав Зеленський.

За його словами, путін буде думати, як їх провокувати.

Я не знаю, чи буде вторгнення, але він таким чином затягне білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їхні люди – ні, їхнє військо – ні, поки що. Путін цього дуже хоче 

- наголосив Президент.

Зеленський наголосив, що необхідно робити все можливе, щоб зупинити путіна, оскільки його агресія становить загрозу не лише для України, а й для інших країн. За його словами, говорячи про витрати на оборону, державам слід передусім думати про власну безпеку.

Говорячи про оборонні витрати, Зеленський зазначив, що кожна країна повинна сама визначати необхідний рівень фінансування – чи це буде 2–3% бюджету, чи більше. Він нагадав, що Україна сьогодні змушена витрачати на оборону всі свої ресурси, і це має стати відповіддю для тих, хто не хоче у майбутньому опинитися в такій самій ситуації. Президент підкреслив, що виділення коштів на оборону зараз дозволить уникнути значно більших витрат у майбутньому. Він також зауважив, що підтримка України є частиною оборони інших країн, адже допомагає стримувати російську агресію.

Нагадаємо

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджував, що нібито Президент Володимир Зеленський робитиме все, щоб втягнути білорусь у війну. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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