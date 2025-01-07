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лукашенко стверджує, що білорусь втягують у війну і вона може не витримати як держава

лукашенко стверджує, що білорусь втягують у війну і вона може не витримати як держава

Київ • УНН

 • 29934 перегляди

лукашенко звинуватив Зеленського у нібито спробах втягнути білорусь у війну і заявив про загрозу існуванню держави. Водночас єдиною країною, яка втягує білорусь у конфлікт, залишається росія.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджує, що нібито Президент Володимир Зеленський робитиме все, щоб втягнути білорусь у війну. Про це він сказав у храмі й додав, що РБ може не витримати як держава, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

лукашенко заявив, що є велика напруга навколо країни: "Скрізь щось... Фермери щось ламають, гноєм закидають уряд, війни йдуть та інше. Озброюються. От треба і нас втягнути в цю війнушку. Чому Володя Зеленський себе так поводить? Ми ж нормально з ним були, у добрих стосунках. І моя маленька сім'я теж. Чого він вякає, чого йому не вистачає? Йому дають команду. Треба всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну".

лукашенко заявив про серйозний виклик у сфері міграції.

"Якщо нас втягнуть у війну, це важка ситуація. Ми можемо не витримати як держава. Тому я роблю все терпляче, наполегливо, як Господь нас і церква вчать. Робимо свою справу. Час усе відбудує. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте, краще така диктатура, як у білорусі, ніж така демократія, як в Україні. Нам треба витримати це. У жодному разі не можна шарахатися", - заявив лукашенко.

Він також прокоментував згадку Зеленського про білорусь у новорічному зверненні.

"Ну, живе. Природно, живе. Він, щоправда, сказав, що скоро у всій білорусі всі будуть ці гасла виголошувати. Він ніби натякав, що скоро у нас буде, як в Україні. Я так подумав, почувши його. І думаю: "Не дай бог", - сказав лукашенко.

Доповнення

Єдина країна, яка втягує білорусь у війну проти України, - це росія. білорусь залишається під впливом рф. Нещодавно лукашенко розповів, скільки комплексів "орєшкін" отримає білорусь від рф.

Додамо

Президент Зеленський заявив, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вибачався перед ним за те, що російські ракети атакували Україну з території білорусі, і просив Зеленського вдарити по нафтопереробному заводу в мозирі. Прессекретарка лукашенка спростувала заяву Зеленського про вибачення за ракетні удари з території білорусі. За її словами, розмова відбулася через сина лукашенка, який мав контакт Зеленського.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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