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"Извиняться нам не за что": в Беларуси заявляют, что лукашенко не просил прощения у Зеленского в начале войны

"Извиняться нам не за что": в Беларуси заявляют, что лукашенко не просил прощения у Зеленского в начале войны

Киев  •  УНН

 • 3416 просмотра

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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла заявление Зеленского об извинениях за ракетные удары с территории Беларуси. По ее словам, разговор состоялся через сына Лукашенко, который имел контакт Зеленского.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не приносил никаких извинений Президенту Украины Владимиру Зеленскому после начала полномасштабного вторжения за то, что российские ракеты атаковали Украину с территории Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии росСМИ, передает УНН.

Первое. Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, который имел в телефоне личный контакт Зеленского. В чем была суть того разговора: наш президент прежде всего говорил о том, что конфликт вспыхнул на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему со временем придется больше, чем кому-то отвечать за гибель людей. Именно поэтому наш президент призвал сесть за стол переговоров, что было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул,

- сказала Эйсмонт.

Кроме того, она опровергла слова Зеленского, который накануне заявлял, что Лукашенко извинялся перед ним за обстрел россией Украины с территории Беларуси.

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - добавила Эйсмонт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко извинялся перед ним за то, что российские ракеты атаковали Украину с территории Беларуси, и просил Зеленского ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре.

Павел Башинский

Павел Башинский

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