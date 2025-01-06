"Извиняться нам не за что": в Беларуси заявляют, что лукашенко не просил прощения у Зеленского в начале войны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не приносил никаких извинений Президенту Украины Владимиру Зеленскому после начала полномасштабного вторжения за то, что российские ракеты атаковали Украину с территории Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии росСМИ, передает УНН.

Первое. Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, который имел в телефоне личный контакт Зеленского. В чем была суть того разговора: наш президент прежде всего говорил о том, что конфликт вспыхнул на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему со временем придется больше, чем кому-то отвечать за гибель людей. Именно поэтому наш президент призвал сесть за стол переговоров, что было сделано: 3 раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул, - сказала Эйсмонт.

Кроме того, она опровергла слова Зеленского, который накануне заявлял, что Лукашенко извинялся перед ним за обстрел россией Украины с территории Беларуси.

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - добавила Эйсмонт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко извинялся перед ним за то, что российские ракеты атаковали Украину с территории Беларуси, и просил Зеленского ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре.