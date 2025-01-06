"Вибачатися нам нема за що": в білорусі заявляють, що лукашенко не просив пробачення у Зеленського на початку війни
Київ • УНН
Прессекретарка лукашенка спростувала заяву Зеленського про вибачення за ракетні удари з території Білорусі. За її словами, розмова відбулася через сина лукашенка, який мав контакт Зеленського.
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко не приносив жодних вибачень Президенту України Володимиру Зеленському після початку повномасштабного вторгнення за те, що російські ракети атакували Україну з території білорусі. Про це заявила прессекретарка лукашенка Наталія Ейсмонт в коментарі росЗМІ, передає УНН.
Перше. Розмова між президентами білорусі та України у перші дні конфлікту відбулася виключно завдяки емоційній реакції молодшого сина білоруського президента Миколи, який мав у телефоні особистий контакт Зеленського. У чому була суть тієї розмови: наш президент насамперед говорив про те, що конфлікт спалахнув на території України, на території Зеленського, і саме йому з часом доведеться більше, ніж комусь відповідати за загибель людей. Саме тому наш президент закликав сісти за стіл переговорів, що було зроблено: 3 раунди переговорів у білорусі і потім Стамбул,
Крім того, вона спростувала слова Зеленського, який напередодні заявляв, що лукашенко вибачався перед ним за обстріл росією України з території білорусі.
"Жодних вибачень президент білорусі Зеленському не приносив, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що", - додала Ейсмонт.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вибачався перед ним за те, що російські ракети атакували Україну з території білорусі, та просив Зеленського вдарити по нафтопереробному заводу в Мозирі.