"Вибачатися нам нема за що": в білорусі заявляють, що лукашенко не просив пробачення у Зеленського на початку війни

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко не приносив жодних вибачень Президенту України Володимиру Зеленському після початку повномасштабного вторгнення за те, що російські ракети атакували Україну з території білорусі. Про це заявила прессекретарка лукашенка Наталія Ейсмонт в коментарі росЗМІ, передає УНН.

Перше. Розмова між президентами білорусі та України у перші дні конфлікту відбулася виключно завдяки емоційній реакції молодшого сина білоруського президента Миколи, який мав у телефоні особистий контакт Зеленського. У чому була суть тієї розмови: наш президент насамперед говорив про те, що конфлікт спалахнув на території України, на території Зеленського, і саме йому з часом доведеться більше, ніж комусь відповідати за загибель людей. Саме тому наш президент закликав сісти за стіл переговорів, що було зроблено: 3 раунди переговорів у білорусі і потім Стамбул, - сказала Ейсмонт.

Крім того, вона спростувала слова Зеленського, який напередодні заявляв, що лукашенко вибачався перед ним за обстріл росією України з території білорусі.

"Жодних вибачень президент білорусі Зеленському не приносив, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що", - додала Ейсмонт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вибачався перед ним за те, що російські ракети атакували Україну з території білорусі, та просив Зеленського вдарити по нафтопереробному заводу в Мозирі.