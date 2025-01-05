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лукашенко вибачався та просив нанести удар по важливому обʼєкту в білорусі: Зеленський про початок війни

лукашенко вибачався та просив нанести удар по важливому обʼєкту в білорусі: Зеленський про початок війни

Київ • УНН

 • 98712 перегляди

Зеленський розповів про розмову з Лукашенком на початку війни, де той вибачався за російські ракети з території білорусі. Лукашенко пропонував вдарити у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вибачався перед ним за те, що російські ракети атакували Україну з території білорусі, та просив Зеленського вдарити по нафтопереробному заводу в Мозирі. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

Деталі

Через кілька днів, перших днів війни, я говорив з лукашенко. І він вибачався. Він казав, що "це не я. З моєї території пускали ракети, і пускав путін". Це його слова. В мене є свідки. "Я вибачаюсь", - він сказав. Він мені казав: "ти повір, Володю, це не я", - говорив він мені. Він казав, що не контролює ракети, що це путін. Я йому сказав не треба. Я йому сказав, що я вважаю, що "ти такий самий вбивця. Я тобі просто кажу". А він мені говорив: "зрозумій, не можна воювати з росіянами". Я йому сказав: "ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли, з твоєї землі прилетіли". Він каже: "ну, добре, відповідай у відповідь". Я досі пам'ятаю, він мені каже, вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мозирський завод. Я йому кажу, ти про що кажеш? Яка відповідь?

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просив США ввести санкції на росію ще до початку повномасштабного вторгнення. За словами Зеленського, в США знали, що російський диктатор володимир путін нападе, але заявили, що введуть санкції після вторгнення.

"Це ху*ня": Зеленський розповів, що просив США ввести санкції на росію перед повномасштабним вторгненням05.01.25, 22:07 • 66717 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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