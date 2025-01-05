лукашенко вибачався та просив нанести удар по важливому обʼєкту в білорусі: Зеленський про початок війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вибачався перед ним за те, що російські ракети атакували Україну з території білорусі, та просив Зеленського вдарити по нафтопереробному заводу в Мозирі. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

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Через кілька днів, перших днів війни, я говорив з лукашенко. І він вибачався. Він казав, що "це не я. З моєї території пускали ракети, і пускав путін". Це його слова. В мене є свідки. "Я вибачаюсь", - він сказав. Він мені казав: "ти повір, Володю, це не я", - говорив він мені. Він казав, що не контролює ракети, що це путін. Я йому сказав не треба. Я йому сказав, що я вважаю, що "ти такий самий вбивця. Я тобі просто кажу". А він мені говорив: "зрозумій, не можна воювати з росіянами". Я йому сказав: "ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли, з твоєї землі прилетіли". Він каже: "ну, добре, відповідай у відповідь". Я досі пам'ятаю, він мені каже, вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мозирський завод. Я йому кажу, ти про що кажеш? Яка відповідь?