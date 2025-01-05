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"Це ху*ня": Зеленський розповів, що просив США ввести санкції на росію перед повномасштабним вторгненням

"Це ху*ня": Зеленський розповів, що просив США ввести санкції на росію перед повномасштабним вторгненням

Київ • УНН

 • 66717 перегляди

Президент Зеленський заявив, що просив США ввести санкції проти росії ще до початку повномасштабного вторгнення. США відмовились, сказавши що введуть їх лише після нападу рф.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просив США ввести санкції на росію ще до початку повномасштабного вторгнення. За словами Зеленського, в США знали, що російський диктатор володимир путін нападе, але заявили, що введуть санкції після вторгнення. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

Деталі

Я просив тільки одне, передусім у США, якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте (з путіним - ред.) і він вам каже, що буде вторгнення, якщо вас це все лякає… перше, я не прошу докази, просто дайте мені дві речі: посильте нас зброєю, але найкраще посильте нас передумовами, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, це я просив їх санкції, тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми введемо санкції. Ну, це ху*ня, вибачте

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не отримувала допомогу, але якщо вважати, що "слова це допомога, то Україна отримала її дуже багато, бо слів було зайве. Навіть більше, ніж зайве".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський коментуючи свій можливий приїзд на інавгурацію президента США Дональда Трампа заявив, що він не може приїздити в гості без запрошення.

"Я в гості без запрошення не можу": Зеленський про приїзд на інавгурацію Трампа05.01.25, 21:46 • 25242 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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