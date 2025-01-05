"Це ху*ня": Зеленський розповів, що просив США ввести санкції на росію перед повномасштабним вторгненням

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просив США ввести санкції на росію ще до початку повномасштабного вторгнення. За словами Зеленського, в США знали, що російський диктатор володимир путін нападе, але заявили, що введуть санкції після вторгнення. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

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Я просив тільки одне, передусім у США, якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте (з путіним - ред.) і він вам каже, що буде вторгнення, якщо вас це все лякає… перше, я не прошу докази, просто дайте мені дві речі: посильте нас зброєю, але найкраще посильте нас передумовами, щоб не було ніякої війни. Це не зброя, це я просив їх санкції, тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми введемо санкції. Ну, це ху*ня, вибачте