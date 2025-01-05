«Это ху*ня": Зеленский рассказал, что просил США ввести санкции на Россию перед полномасштабным вторжением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просил США ввести санкции на Россию еще до начала полномасштабного вторжения. По словам Зеленского, в США знали, что российский диктатор Владимир Путин нападет, но заявили, что введут санкции после вторжения. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

Детали

Я просил только одно, прежде всего у США, если вы уверены, если у вас есть доказательства, если вы с ним разговариваете (с Путиным - ред.) и он вам говорит, что будет вторжение, если вас это все пугает... первое, я не прошу доказательства, просто дайте мне две вещи: усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками, чтобы не было никакой войны. Это не оружие, это я просил их санкции, то есть запугайте его. Не говорите, пожалуйста, если он придет, если он пройдет через границы, если он будет убивать, мы введем санкции. Ну, это ху*ня, извините