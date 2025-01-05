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лукашенко извинялся и просил нанести удар по важному объекту в беларуси: Зеленский о начале войны

лукашенко извинялся и просил нанести удар по важному объекту в беларуси: Зеленский о начале войны

Киев  •  УНН

 • 4390 просмотра

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Зеленский рассказал о разговоре с лукашенко в начале войны, где тот извинялся за российские ракеты с территории беларуси. Лукашенко предлагал ударить в ответ по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко извинялся перед ним за то, что российские ракеты атаковали Украину с территории Беларуси, и просил Зеленского ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

Детали

Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с лукашенко. И он извинялся. Он говорил, что "это не я. С моей территории пускали ракеты, и пускал Путин". Это его слова. У меня есть свидетели. "Я извиняюсь", - он сказал. Он мне говорил: "ты поверь, Володя, это не я", - говорил он мне. Он говорил, что не контролирует ракеты, что это путин. Я ему сказал не надо. Я ему сказал, что я считаю, что "ты такой же убийца. Я тебе просто говорю". А он мне говорил: "пойми, нельзя воевать с русскими". Я ему сказал: "мы никогда не воевали. Война, ракеты прилетели, с твоей земли прилетели". Он сказал: "ну, хорошо, отвечай в ответ". Я до сих пор помню, он мне говорит, ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как много он для меня значит. Мозырский завод. Я ему говорю, ты о чем говоришь? Какой ответ?

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просил США ввести санкции на Россию еще до начала полномасштабного вторжения. По словам Зеленского, в США знали, что российский диктатор Владимир Путин нападет, но заявили, что введут санкции после вторжения.

«Это ху*ня": Зеленский рассказал, что просил США ввести санкции на Россию перед полномасштабным вторжением5 янв. 2025, 20:07 • 7014 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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